Harry Maguire bu fotoğraftan 9 ay sonra baba oldu

İngiltere'de Leicester City forması giyen Harry Maguire baba olma sevinci yaşadı.

26 yaşındaki İngiliz futbolcu baba olduğunu Instagram hesabından duyururken ilginç de bir hikayesi olduğu iddia edildi.

3 Temmuz 2018: İngiltere, Harry Maguire'ın golüyle Dünya Kupası'nda Kolombiya'yı eleyerek yarı finale yükseldi.

3 Nisan 2019: Bu golden tam 9 ay sonra ise Harry Maguire baba oldu.

Maguire'ın sevgilisi Fern Hawkins de sosyal medyadan dikkat çekici paylaşımlar yapıyor.



