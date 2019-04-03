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Harry Maguire bu fotoğraftan 9 ay sonra baba oldu

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 03.04.2019 19:11 | Son Güncelleme

Leicester City forması giyen Harry Maguire, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla baba olduğunu açıkladı. Maguire'nin Dünya Kupası'nda İngiltere'nin Kolombiya'yı elediği golü attığı günden tam 9 ay sonra baba olması ise bir hayli dikkat çekti.

Harry Maguire bu fotoğraftan 9 ay sonra baba oldu

İngiltere'de Leicester City forması giyen Harry Maguire baba olma sevinci yaşadı.

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26 yaşındaki İngiliz futbolcu baba olduğunu Instagram hesabından duyururken ilginç de bir hikayesi olduğu iddia edildi.

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3 Temmuz 2018: İngiltere, Harry Maguire'ın golüyle Dünya Kupası'nda Kolombiya'yı eleyerek yarı finale yükseldi.

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3 Nisan 2019: Bu golden tam 9 ay sonra ise Harry Maguire baba oldu.

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Maguire'ın sevgilisi Fern Hawkins de sosyal medyadan dikkat çekici paylaşımlar yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Harry Maguire İngiltere Milli Takımı Leicester City

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