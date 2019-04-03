Harry Maguire bu fotoğraftan 9 ay sonra baba oldu

İngiltere'de Leicester City forması giyen Harry Maguire baba olma sevinci yaşadı.
26 yaşındaki İngiliz futbolcu baba olduğunu Instagram hesabından duyururken ilginç de bir hikayesi olduğu iddia edildi.
3 Temmuz 2018: İngiltere, Harry Maguire'ın golüyle Dünya Kupası'nda Kolombiya'yı eleyerek yarı finale yükseldi.
3 Nisan 2019: Bu golden tam 9 ay sonra ise Harry Maguire baba oldu.
Maguire'ın sevgilisi Fern Hawkins de sosyal medyadan dikkat çekici paylaşımlar yapıyor.
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