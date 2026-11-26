Mars'ın ekvatoruna yakın, volkanik Tharsis bölgesinin yüksek kesimlerinde bulunan Daedalia Planum adlı bölge, sıra dışı kaya oluşumlarıyla dikkat çekti.

NASA'nın Mars Keşif Yörünge Aracı'nda bulunan HiRISE kamerasıyla Ağustos 2024'te çekilen görüntülerde, kayaların uzun ve kıvrımlı sıralar halinde dizildiği görüldü.

Yaklaşık 5'e 15 kilometrelik bir alana yayılan oluşumda, parlak renkli büyük kayaların birbirinden 5 ila 10 metre aralıklarla sıralandığı belirlendi. Bilim insanları, ortaya çıkan görüntünün parmak izini andırdığını ifade etti.

Gezegen bilimci Paul Geissler, Ekim 2024'te yayımladığı değerlendirmede bu tür bir kaya diziliminin Mars'ın başka hiçbir bölgesinde görülmediğine dikkat çekti.

KAYALAR NASIL BU KADAR DÜZENLİ DİZİLDİ?

Bilim insanları, kayaların nasıl bu kadar düzenli sıralar oluşturduğuna ilişkin henüz kesin bir açıklama yapamadı. Ancak bu oluşumun arkasında iki farklı doğa olayının olabileceği değerlendiriliyor.

İlk ihtimale göre, Dünya'da özellikle soğuk bölgelerde görülen donma ve çözülme döngüleri benzer kaya dizilimlerine neden olabiliyor. Toprağın tekrar tekrar donup çözülmesi, büyük kayaların daha küçük parçacıklardan ayrılarak belirli desenler oluşturmasını sağlayabiliyor.

Daedalia Planum'un deniz seviyesinden yaklaşık 5 bin 455 metre yüksekte bulunması, bu ihtimali akıllara getiriyor. Ancak Mars'ta da benzer bir sürecin yaşandığı henüz doğrulanmış değil.

MARS DEPREMLERİ KAYALARI HAREKET ETTİRMİŞ OLABİLİR

Bir diğer ihtimal ise Mars'taki sismik hareketlilik. Gezegenin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar, yüzeydeki kayaların hareket etmesine ve boyutlarına göre ayrışmasına neden olabilir.

Bilim insanları bu durumu, farklı büyüklükteki kuruyemişlerin bir kapta sallandığında büyük parçaların yüzeye çıkmasına benzetiyor. Bu olay, bilimsel olarak Brezilya cevizi etkisi olarak biliniyor.

Ancak Mars'taki sarsıntıların bu kadar düzenli kaya sıraları oluşturup oluşturamayacağı ve Tharsis bölgesindeki sismik hareketliliğin bu oluşumu açıklamaya yetip yetmeyeceği henüz bilinmiyor.

Bilim insanları, Mars yüzeyindeki sıra dışı kaya oluşumlarının gizemini çözmek için araştırmalarını sürdürüyor.