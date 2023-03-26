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Harry Styles ve Emily Ratajkowski sokakta öpüşürken yakalandı! Olay olan görüntü

26.03.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olivia Wilde ile kısa süre önce ayrılan Harry Styles'ın Tokyo sokaklarında Emily Ratajkowski'yi öperken görülmesi sosyal medyayı salladı. Sevgilisinden yeni ayrılan ünlü oyuncunun aşk acısını çabuk atlattığı ve Olivia Wilde'i unuttuğu sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Harry Styles ve Emily Ratajkowski sokakta öpüşürken yakalandı! Olay olan görüntü

Harry Styles ve Olivia Wilde kısa süre önce ayrılık kararı alarak fanlarını şaşırtmıştı. Güzel oyuncu "Aldığımız ayrılık kararı bütünüyle dostane bir karar" diyerek ayrılık kararını açıklamıştı.

Harry Styles aşk acısını çabuk atlattı. Dailymail'in özel haberine göre, Harry, defalarca kez kendisini aldatan Sebastian Bear-McClard'dan boşanan 31 yaşındaki Amerikalı model ve aktris Emily Ratajkowski ile fena yakalandı.

Çift, bu hafta Harry'nin şu anda dünya çapındaki konserlerinden oluşan Love On Tour turnesinin bir parçası olarak performans gösterdiği Japonya'da birlikte bir gecede görüntülendi.

Ekran Alıntısı

Harry Styles, Tokyo sokaklarında Emily Ratajkowski'yi tutkuyla öperken görüldü.

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