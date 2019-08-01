SPOR

Harun Kavaklıdere: Yenemeyeceğimiz takım yok

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 01.08.2019 11:57 | Son Güncelleme

Antalyaspor'un yeni transferi Harun Kavaklıdere, "Bence artık Anadolu takımları, 4 büyükler başta olmak üzere tüm takımları yenecek kapasitede. Yenemeyeceğimiz takım yok Türkiye'de" dedi.

Harun Kavaklıdere: Yenemeyeceğimiz takım yok

Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un yeni transferi Harun Kavaklıdere, "Bence artık Anadolu takımları 4 büyükler başta olmak üzere tüm takımları yenecek kapasitede. Yenemeyeceğimiz takım yok Türkiye'de." dedi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan Antalya ekibinin çalışmaları sürüyor.

Teknik direktör Bülent Korkmaz koordinesinde günde çift idman yaparak yeni sezona hazırlanan Antalyaspor'un yeni transferleri de antrenmanlarda ter döküyor.

Antalyaspor'un TFF 2. Lig takımlarından Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan transfer ettiği 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Harun Kavaklıdere, yeni sezonda ilk 11'de yer almak istiyor.

"BU SENE ÇOK FARKLI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Harun Kavaklıdere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de yer alan bir takıma transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "2. Lig'den Süper Lig'e gelmek çok onur verici. Bana güvenen insanları utandırmayacağıma söz veriyorum. İnşallah her şey güzel olur, sakatsız ve kazasız bir sezon geçiririm." diye konuştu.

Takımda güzel bir ortam olduğuna işaret eden Harun Kavaklıdere, "Burada çok güzel karşılandım. Her şey çok iyi gidiyor. Antrenmanlar verimli, hazırlık maçları güzel. Her şey mükemmel. Takım olarak da iyi olduğumuzu düşünüyorum. Bu sene çok farklı olacağına inanıyorum. Şu anda benim açımdan hedef söylemek çok uygun olmaz. Ama elimizden geldiğince mücadele edeceğiz." şeklinde görüşlerini aktardı.

"TÜRKİYE'DE ALTYAPIYA YETERİNCE DEĞER VERİLMİYOR"

Türkiye'de altyapıya verilen öneme ve yetenekli genç futbolcuların üst liglerde yer bulamaması konusuna değinen Harun, şöyle devam etti:

"Altyapım Turgutluspor. Türkiye'de altyapıya yeterince değer verilmiyor. Hele hele alt liglerde daha zor tutunmak. Aslında alt liglerde oynamak da çok zor. Türkiye'de çok iyi altyapı olduğunu düşünmüyorum. Avrupa gibi değil Türkiye. Çok iyi oyuncular elbette çıkıyor ama bence sayısı az bunun. Bu sayının daha çok olması gerekiyor."

Harun Kavaklıdere, üst liglerde genç Türk futbolcuların oynamamasının her zaman yabancı kontenjanına bağlandığını ancak bunun doğru olmadığını belirterek, "Bunun nedeni yabancı futbolcu sayısı değil. Genç futbolcuların çok çalışması, ekstra antrenmanlar yaparak kendilerine bakması lazım. Yoksa olacağına inanıyorum. Kesinlikle çalışınca her şey çok daha güzel oluyor. Bence bu konuda yabancı sınırlamasına gerek yok." diye konuştu.

Yeni sezona ilişkin değerlendirmede bulunan genç oyuncu, "Bence artık Anadolu takımları 4 büyükler başta olmak üzere tüm takımları yenecek kapasitede. Yenemeyeceğimiz takım yok Türkiye'de. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray olsun, artık herkes birbirlerini yenebiliyor. Ligde 4 büyükler farkı elbette var. Ama her takım her takımı yenebilir. Bursaspor bunun en büyük örneği. Olmayacak şey değil. Anadolu takımları başarı yakalayabilir." ifadelerini kullandı.

22 kez bıçaklandı: Öldürülmekten korkuyorum22 kez bıçaklandı: Öldürülmekten korkuyorum
Bülent Korkmaz'dan yabancı sayısı sözleriBülent Korkmaz'dan yabancı sayısı sözleri
Antalyaspor'da ayrılıkAntalyaspor'da ayrılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Harun Kavaklıdere Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Deniz Türüç Fenerbahçe’yi tercih etti

Deniz Türüç Fenerbahçe’yi tercih etti

Ve Beşiktaş transferde bombayı patlattı!

Ve Beşiktaş transferde bombayı patlattı!

Benzema coştu, F.Bahçe Real Madrid'e direnemedi

Benzema coştu, F.Bahçe Real Madrid'e direnemedi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalyaspor'da ayrılık

Antalyaspor'da ayrılık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aatif'dan F.Bahçe açıklaması

Aatif'dan F.Bahçe açıklaması

Antalyaspor'da iki imza

Antalyaspor'da iki imza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harun Kavaklıdere: Yenemeyeceğimiz takım yok

Harun Kavaklıdere iddialı konuştu

Bülent Korkmaz: Üretmediğiniz sürece yabancı sayısı konuşulmamalı

Bülent Korkmaz'dan yabancı sayısı sözleri

Antalyasporlu Drole, Las Palmas'a transfer oldu

Antalyaspor'da ayrılık

Bülent Korkmaz: 3 mevkiye transfer yapacağız

'3 mevkiye transfer yapacağız'

Antalyaspor formalarını tanıttı

Antalyaspor formalarını tanıttı

Antalyaspor'da Abdelaziz Barrada ile yollar ayrıldı

Antalya'da ayrılık var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.