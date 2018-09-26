Harun Tekin'den Ryan Babel itirafı

Beşiktaş derbisindeki performansıyla kalede kalıcı olduğunu gösteren Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin, Ryan Babel'in golünün hakkını verdi. Başarılı file bekçisi, "Top çok kötü yere gitti. Kayseri maçında da uzaktan gol yedim ama Babel'in şutuna yapacak bir şey yoktu" dedi.
İlk derbisine çıktığını hatırlatan başarılı kaleci, "Benim için bir ilkti ve gol yemek istemezdim. Hayatımda daha önce yaşamadığım muhteşem bir atmosferde kaleye geçtim. Taraftarımızı tekrar mutlu etmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.
(AÇIK MERT KORKUSUZ)
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