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Harun Tekin'den Ryan Babel itirafı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.09.2018 09:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin derbide yediği gol için "Babel'in şutuna yapacak bir şey yoktu" dedi.

Harun Tekin'den Ryan Babel itirafı

Beşiktaş derbisindeki performansıyla kalede kalıcı olduğunu gösteren Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin, Ryan Babel'in golünün hakkını verdi. Başarılı file bekçisi, "Top çok kötü yere gitti. Kayseri maçında da uzaktan gol yedim ama Babel'in şutuna yapacak bir şey yoktu" dedi.

İlk derbisine çıktığını hatırlatan başarılı kaleci, "Benim için bir ilkti ve gol yemek istemezdim. Hayatımda daha önce yaşamadığım muhteşem bir atmosferde kaleye geçtim. Taraftarımızı tekrar mutlu etmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

(AÇIK MERT KORKUSUZ)

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Fenerbahçe harun tekin Spor Toto Süper Lig ryan babel

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