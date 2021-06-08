Harun Tekin'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe 'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, Süper Lig ekibi Antalyaspor'a transfer oluyor.

Antalyaspor, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan 31 yaşındaki kaleciye transfer teklifi yaptı ve görüşmelere başladı. Antalyaspor yönetimi bugün Harun ile son detayları görüşecek.

8 MAÇTA OYNADI

2018 yılında Bursaspor 'dan sarı lacivertlilere transfer olan Harun'un sözleşmesi Haziran ayının sonunda sona eriyordu.

Tecrübeli kaleci, geçtiğimiz sezon 6 Süper Lig, 2 Türkiye kupası olmak üzere 8 maçta kaleyi korumuştu ve bu maçlarda 9 gol yerken 2 maçta gole kalesini kapamıştı.

PENALTI CANAVARI HARUN

Geçtiğimiz sezon Altay Bayındır'ın sakatlığında kaleyi devralan Harun Tekin kurtardığı penaltılarla dikkat çekti ve bu kulvarda son yıllarda Süper Lig'in zirvesinde yer aldı.

Geçen sezon Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılmış, Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca 88. dakikadaki penaltıda kaleci Harun Tekin'i geçememişti.

Harun Tekin, 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla penaltı kurtaran kaleci konumunda bulunuyor. Deneyimli kaleci bu süreçte kalesine kullanılan 23 penaltıdan 10'unu kurtarmayı başardı. (Ajansspor)



