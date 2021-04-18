Harun Tekin: Şampiyon olacağız

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 2-1 yendiği maçın 87. dakikasında Edin Visca'nın penaltısını kurtaran Harun Tekin maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ALLAH YÜZÜME GÜLDÜ"

Sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacaklarını ifade eden Harun Tekin, "Altay kardeşime geçmiş olsun. İnşallah en kısa süre içerisinde yeniden aramızda olacak. Bu galibiyeti Altay'a armağan ediyoruz. Önümüzde çok zorlu karşılaşmalar var. Hiçbir maç kolay değil bizim ligimizde. Çok iyi mücadele ortaya koyduk. Her maçı kazanmak için çıkacağız. Biz şampiyonluğu kazanacağımıza inanıyoruz. Bugün de gerçekten çok zor bir maç oldu. Başakşehir de iyi bir takım aslında ama zor durumda, düşme hattında. Maç maç bakacağız. Sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Biz inanıyoruz şampiyonluğa..." dedi.

PENALTI POZİSYONU

Penaltıya sebebiyet verdiği pozisyon hakkında da konuşan Harun Tekin, "Ben topa değdim parmağımın ucuyla. Belki de ayağına değdim. Bilemiyorum. İzlemedim pozisyonu. Ben onun itirazını yaptım. Hakem de öyle bir karar verdi. Penaltı mıydı, değil miydi bilemiyorum" şeklinde konuştu.