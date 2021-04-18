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Harun Tekin: Şampiyon olacağız

18.04.2021 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 2-1 yendiği maçın 87. dakikasında penaltı kurtaran Harun Tekin açıklamalarda bulundu.

Harun Tekin: Şampiyon olacağız

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 2-1 yendiği maçın 87. dakikasında Edin Visca'nın penaltısını kurtaran Harun Tekin maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ALLAH YÜZÜME GÜLDÜ"

Sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacaklarını ifade eden Harun Tekin, "Altay kardeşime geçmiş olsun. İnşallah en kısa süre içerisinde yeniden aramızda olacak. Bu galibiyeti Altay'a armağan ediyoruz. Önümüzde çok zorlu karşılaşmalar var. Hiçbir maç kolay değil bizim ligimizde. Çok iyi mücadele ortaya koyduk. Her maçı kazanmak için çıkacağız. Biz şampiyonluğu kazanacağımıza inanıyoruz. Bugün de gerçekten çok zor bir maç oldu. Başakşehir de iyi bir takım aslında ama zor durumda, düşme hattında. Maç maç bakacağız. Sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Biz inanıyoruz şampiyonluğa..." dedi.

PENALTI POZİSYONU

Penaltıya sebebiyet verdiği pozisyon hakkında da konuşan Harun Tekin, "Ben topa değdim parmağımın ucuyla. Belki de ayağına değdim. Bilemiyorum. İzlemedim pozisyonu. Ben onun itirazını yaptım. Hakem de öyle bir karar verdi. Penaltı mıydı, değil miydi bilemiyorum" şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını ifade eden Harun Tekin, "Benim için önemli bir maçtı. Uzun süredir forma giyemiyordum. Ciddi bir sakatlık yaşadım. Zor zamanlar geçirdim. Bugün Allah yüzüme güldü. Herkes inandı bugün. Beni çok motive ettiler. İnşallah bundan sonra da elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şampiyon olacağız. Bundan sonra hiçbir maç kolay olmayacak. Biz inanarak çıkacağız. Rakiplerimiz de puan kaybedecek. Arkadan geleceğiz ve ipi göğüsleyeceğiz" dedi.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Harun Tekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
Başakşehir fenerin yan kuruluşu olduğunu birkez daha doğruladı inşallah küme düşersiniz
@volkan_lesker_1930 TAM TERSİ CİNCONUN BENCE STAD İSMİ BİLE TERİM AKILLI OL
@zomzomikler_2014 PARAYLA ANCAK AYKUTU SATIN ALIRSIN ANCAK SİZE TRANSFER OLMAK İSTEYEN VİSCAYI SATIN ALIRSIN SONRAKİ MAÇLARDA HERKES KENDİNİ SATMAZ O ZAMAN BAKALIM NASIL BAHANELER UYDURACAKSINIZ MAĞLUBİYETLERİNİZE ...!
@zomzomikler_2014 biz beşiktaşız şerefimizle zehirlenirsiniz çünkü sizde zerresi yok. cincon 1. şikeci siz 2. şikeci. abi kardeş ancak hileyle kendinizi varedersiniz çünkü adamlık sizden güneş kadar uzakta ...!
@lotagh :))) KOMİK ÇOCUK TARİHİNİZE BAKIN VE YÜZ VARSA UTANIN
rüyanda bile şampuan 0lamassınız!
inşallah şampiyon oluruz lakin harun sen baya baya faciasın

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