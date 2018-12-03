Harun Tekin son 23 penaltının 10'unu kurtardı

Fenerbahçe’de sezon başında Bursaspor’dan transfer olan Harun Tekin kurtardığı penaltılar ile adından söz ettiriyor.
Geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında Rodallega’nın penaltısını kurtaran Tekin, kurtardığı penaltılara Kasımpaşa karşısında da bir yenisini ekledi.
Mücadelenin 7. dakikada Isla’nın eline çarpan top sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını göstermiş ve topun başına Diagne geçmişti. Diagne’nin penaltısını kurtarmayı başaran Harun Tekin, 23 kez karşılaştığı penaltı pozisyonlarının 10’nunu kurtarmasını bildi.
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