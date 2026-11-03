Tanesi 40 kiloya kadar ulaşıyor! Çevre illerden almak için geliyorlar

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yetiştirilen ve ağırlıkları 40 kiloya kadar ulaşan lahanalar, büyüklükleriyle görenleri şaşırtıyor. İlçenin Hacımirza, Ahmetçik ve Elmalı mahallelerinde üretilen lahanalar, bölgedeki tüketicilerden yoğun ilgi görüyor.

Göksun'un yaklaşık 1350 metrelik rakımı ve iklim avantajını değerlendiren üreticiler, Mayıs ayında ektikleri lahanaları sonbahar dönemiyle birlikte pazara sunuyor.

Kimyasal katkı maddesi kullanmadan tamamen hayvan gübresiyle doğal üretim yaptıklarını belirten üreticiler, dev lahanaların başta Kahramanmaraş ve Gaziantep olmak üzere çevre illerden büyük talep gördüğünü söyledi.

Üretim sürecini anlatan lahana üreticisi Bilal Çiçek, "Lahanalarımızı Mayıs ayında ekiyor, Sonbahar döneminde satışa sunuyoruz. Üretim sırasında kimyasal ilaç veya katkı maddesi kullanmıyoruz.

Yalnızca hayvan gübresiyle yetiştiriyoruz. Tüketicilerimiz de bunu bildikleri için ürünlerimizi tercih ediyor. Ağırlıkları 30-40 kiloyu buluyor. İri ve lezzetli olmaları nedeniyle yoğun ilgi görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır