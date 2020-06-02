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Hasan Ali Kaldırım Galatasaray'a gidiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.06.2020 19:10 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Caner Erkin'in yanı sıra bir de yabancı bir sol bek alınması planlanıyor. Bu doğrultuda sarı lacivertli yönetim sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım ile yolları ayırma kararı aldı.

Hasan Ali Kaldırım Galatasaray'a gidiyor

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım dönemi sona eriyor. Sarı-Lacivertliler, 2012 yılında 3 milyon 750 bin Euro karşılığında Kayserispor'dan transfer edilen milli futbolcu ile yollarını ayırıyor. Yönetim, performansı sürekli tartışma konusu olan, bu sezon da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle şimşekleri üzerine çeken 30 yaşındaki sol bekin sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

Tecrübeli yıldıza da menajeri aracılığıyla alınan kararın bildirildiği öğrenildi. Sözleşmesi biten bir başka isim olan Mauricio Isla gibi Hasan Ali'ye ligin kalan 8 haftasında mecbur kalınmadıkça forma verilmeyecek.

Fenerbahçe yönetiminin yeni sezon öncesi Caner Erkin'in dışında bir de yabancı sol bek almayı hedeflediği ifade ediliyor.Bu flaş gelişme sonrasında Hasan Ali'nin yeni yol haritası da merak konusu. İsmi Galatasaray ve Başakşehir ile anılan milli futbolcuya Almanya'dan da iki teklif olduğu belirtiliyor. Hasan Ali'nin ilk tercihinin Galatasaray olduğu öğrenilirken bu transferin bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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