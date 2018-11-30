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Hasan Ali Kaldırım: Kasımpaşa maçında işimiz kolay değil

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.11.2018 16:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, “Kasımpaşa şu an belki de ligin en iyi futbol oynayan ekiplerinden birisi. Ritimleri çok yüksek. İşimiz kolay değil” diye konuştu.

Hasan Ali Kaldırım: Kasımpaşa maçında işimiz kolay değil

Fenerbabhçe’nin başarılı futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Dinamo Zagreb ve UEFA Avrupa Ligi’ndeki takım performansını değerlendiren Hasan Ali, “Kağıt üzerinde kolay grup ama maçların kağıt üzerinde kazanılmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ki aldığımız bazı vahim sonuçlarla da bunu gördük. İyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama burası Fenerbahçe tabii ki. Bir öz eleştiri yapmak gerekirse, kesinlikle camiamıza hak ettikleri futbolu izlettiremedik. Aslında olay bundan sonra, grup maçlarından sonra başlıyor. Artık eleme usulü. Maçlar 180 dakika oynanacak. Bu hataları da 180 dakika içinde telafi edebiliriz. Grup maçları biraz daha farklı. 6 karşılaşmada hataları düzeltebiliyorsunuz. Gruptan çıktık. Bu bizim için güzel bir şey. Ancak oynadığımız futbolun bir şeyler vadetmesi gerekiyor. Bunları düzeltebilmemiz için daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha gidecek çok uzun ve zorlu bir yolumuz var. Futbol bir sonuç oyunu. Umarım gruptan çıkışımız hem ligde hem Avrupa’da yaşayacağımız güzel günlerin bir başlangıcı olur” dedi.

“Kasımpaşa en iyi futbol oynayan ekiplerden biri”

Pazartesi günü Süper Lig'de oynanacak Kasımpaşa ile ilgili de konuşan Kaldırım, “Kasımpaşa şu an belki de ligin en iyi futbol oynayan ekiplerinden birisi. Ritimleri çok yüksek. İşimiz kolay değil. Taraftarlarımız gerekeni yapıyor zaten. Artık çıktığımız her maçı kazanmamız gerekiyor. Antrenman maçını bile kaybetmememiz gerekiyor. Zor bir mücadele olacak. Kendi sahamızda oynayacağız. Hata yapma lüksümüz yok. Çok iyi konsantre olup, inşallah pazartesi günü taraftarımıza güzel bir futbol seyrettiririz ve kazanırız” ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe hasan ali kaldırım

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