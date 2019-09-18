SPOR

Hasan Ali Kaldırım saha içi koşulara başladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.09.2019 22:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hasan Ali Kaldırım saha içi koşulara başladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, sakatlık önleyici egzersizlerle devam etti. Pas çalışmalarının yapıldığı idman çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu, Victor Moses ve Mauricio Isla özel program dahilinde çalıştı. Hasan Ali Kaldırım da koşulara başladı.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!
Ali Koç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri!Ali Koç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri!
Fenerbahçe, TFF'ye itiraz başvurusunu yaptıFenerbahçe, TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe hasan ali kaldırım

En Çok Okunan Haberler

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Ali Koç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri!

Ali Koç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri!

Yunanistan'daki bayrak krizi sonrası flaş karar

Yunanistan'daki bayrak krizi sonrası flaş karar

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

F.Bahçe'ye bir yanıt da Mustafa Cengiz'den!

F.Bahçe'ye bir yanıt da Mustafa Cengiz'den!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hasan Ali Kaldırım saha içi koşulara başladı

F.Bahçe'ye Hasan Ali müjdesi

Ali Koç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri!

Ali Koç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri!

Fenerbahçe, TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı

Fenerbahçe, TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı

Fenerbahçe'den TFF'ye kural hatası başvurusu

F.Bahçe'den 'kural hatası' kararı

Alanyaspor-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon! Maçta kural hatası mı var?

Maçta kural hatası mı var?

Ersun Yanal: Hatalı goller olabilir, hedefimiz oyunu bırakmamak

Yanal'dan hatalı gol sözleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.