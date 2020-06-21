Hasan Ali Kaldırım: Sözün bittiği yerdeyiz

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında net gol pozisyonlarından yararlanamayan sarı-lacivertli ekip, 55. dakikada Thiam'ın golüne engel olamadı. Kalan bölümde gol için oyunu rakip yarı alana yıkan Fenerbahçe, arka alanda boşluklar bıraktı. 90+3'üncü dakikada Yusuf Erdoğan'ın şık golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

HASAN ALİ KALDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Hasan Ali Kaldırım,"Son vuruşları biraz daha iyi yapmamız lazım. Röportaja da zorunluluktan geldim. Üzgünüz. Fenerbahçe'de oynuyoruz, bunun bilincinde olmalıyız. Taraftarımızı geçen sene üzdük, bu sene de üzmeye devam ediyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz." dedi.

