Hasan Arat, atılan mesajı canlı yayında gösterdi ve ağır konuştu! "Siz kimsiniz ya?"

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. hafta maçında konuk ettiği Lugano'ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş istifa etmiş, yönetim ise olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı. Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ise aday olmayacağını resmen duyurmuştu.

Siyah - beyazlı kulübün 3 Aralık'ta yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi Hasan Arat ve Serdal Adalı, başkanlığa aday olduklarını duyurmuştu.

Çalışmalarını sürdüren adaylardan Arat, Sports Digitale canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SİZ KİMSİNİZ YA?"

Arat, Sicil Kurulu'ndan gelen mesajı yayında göstererek "Bu mesajı, Sicil Kurulu'ndan atıyorlar. Siz kimsiniz ya? Gelir gelmez bunlar hepsini disipline vereceğim. Ya da kendileri istifa edecekler. Ben nasıl güveneceğim bu Sicil Kurulu'na? Şimdi şeyi duydum. Sağdan soldan insan arıyorlarmış, 'Gel sana evrak düzenleyeyim, oy kullan' diyorlarmış." ifadelerini kullandı.

İşte Arat'ın diğer sözleri;

"ATIBA'YI GÖREV İÇİN ÇAĞIRACAĞIZ"

"Atiba'yı hemen çağıracağız. Atiba, Quaresma, camianın en sevilen oyuncularına veda edilecek. Atiba'yı çağırıp hemen konuşacağız, çok itibarlı bir insan. Görev vermek için görüşeceğiz."

"BEN OLSAM O PARMAĞI SALLAYAMAZDI"

"Yeni Açık tribününü Dortmund'da olduğu gibi yapacağız, ana tribün orası olacak. Bizim stadyumumuz EURO 2032'de kesinlikle olacak. Benim oturduğum yerde olamaz öyle bir şey. Beşiktaş Başkanı'na kimse parmak sallayamaz. Ben orada olsaydım bana kimse o hareketi yapamazdı."





