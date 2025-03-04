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  4. Hasan Arat ile ilgili olay yaratan iddialar! Beşiktaş başkanı Serdal Adalı canlı yayında gerçekleri açıkladı

Hasan Arat ile ilgili olay yaratan iddialar! Beşiktaş başkanı Serdal Adalı canlı yayında gerçekleri açıkladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.03.2025 21:04
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, canlı yayında soruları yanıtladı. Başkanlık süreci hakkında açıklamalar yapan Serdal Adalı, "Seçimlerden önce bir hacker saldırısı oldu. Kulübün serverlarından ne varsa silinmiş. Denetim Kurulu'nun ihtiyaç duyduğu dosyaların hiçbiri yok. Her şey silinmiş. 122 yıllık borcun aynısını 1 yılda yapmışlar." dedi.

Hasan Arat ile ilgili olay yaratan iddialar! Beşiktaş başkanı Serdal Adalı canlı yayında gerçekleri açıkladı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Az Önce Konuştum Programı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların içinde bulunduğu durumu anlatan Adalı'nın eski başkan Hasan Arat yönetimi hakkında söyledikleri infial yarattı.

"FENERBAHÇE'YE 700'E, BİZE 1400'E GELMİŞ"

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"Savcılık işi hiç hoşlanmadığım bir hadise. En azından bundan sonra buraya gelip başkanlık, yöneticilik yapacak insanların daha dikkat etmelerini sağlayacak bir hadise olduğu için gittim. İlk olan ışıklandırma hadiseleri. Tesadüf, ödemelerinin gündeme gelmesiyle... Getirin bir görelim dedik. Stadyumdaki yeni ışıklandırma projesinin ödemeleriyle ilgili... İlk hafta geldiğimiz şey ödemelerdi, ilk 15-20 gün. Neyi nasıl ödeyeceğiz. Konu oradan açıldı. Aynı uygulamayı Fenerbahçe yapmış. Sorun bakalım onlar kaça yapmış. Çok farklar gördük. Fenerbahçe'nin 700 bin euro yaptırdığı proje, bizde tabii 3-4 aşamalı olmak üzere 700'e gelecek kısımda 1 milyon 400 bin civarında, iki katı gibi."

"DAHA DÜŞÜK TEKLİFİN EVRAĞI SAKLANMIŞ"

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"Genel müdürünüzün, CEO'nuzun haberi yok muydu dedim. 'Seçil nasıl oldu bu iş' dedim. Işıklandırmada ve membran ihalesinde, satın almada teklif alınır, ihale yapılır falan... Nisan ayına kadar ihaleler yapılmış, nisan ayından sonra ne teklif alma ne ihale... O şekilde geldiğimiz noktaya kadar gelmiş. Nisan ayından sonra ihale yok. Genel sekreterimiz görüşmüş, pazarlık yapmış. Kontrat aşamasında profesyonellerin haberi olmuş. Bununla ilgili iç denetim mekanizması var, onlardan da bir uyarı gelmiş aslında. 'Bu şekilde satın alma olmaz, yanlış yapıyorsunuz' denmiş. İki teklif, üç teklif alırsın. Gazeteye ilanı olur, TV'den ilanı olur. O noktadan sonra zaten denetim kurulunun başladığı bir şey vardı, çalışma vardı. İç denetim ekibini devreye soktuk. Her iki gelen raporda da... Membran hadisesinde de teklif veren firmanın teklifi yok ortada. Membran dediğimiz stadın tavanı. Daha düşük olan teklif, satın alma profesyonel ekibinden saklanmış. Raporlarda var. Bu noktadan sonra Savcılığa gitmemek ortak olmak olacaktı. Verdik. Bundan sonrası yargının hadisesi. Çok da üstünde de indirip kaldırmayı doğru buluyorum. Türk adaletine her zaman güveniriz. Bundan sonraki hadise savcılıkta."

HACKER SALDIRISI

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"Hacker saldırısı, seçimden 1 hafta 10 gün önce başladı, sonra devam etti. Profesyonel ekipten yardım aldık. En son 6 Şubat'ta yüzde yüz neyin nasıl yapıldığı tespit edildi. Sosyal medyada Serdal Adalı ekibi 6 Şubat'ta hesapları silmiş diye tersine algı yaratmaya çalıştılar. Kulübün serverlarında ne varsa silinmiş. Denetim kurulunun ihtiyaç duyduğu dosyaların hiçbir tanesi yok. Loglar silinmiş. E postalar silinmiş. Vardır orada yedeği dedik, onlara kadar silinmiş."

"DOSYALAR YOK"

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"Birebir satın almayla ilgili dosyalar yok, e-maillerin tamamına yakını yok. Burada maalesef, hiçbir şey olmasa bile bunları gördükten sonra bile... Maalesef böyle. Bekliyoruz, Denetim Kurulu diğer araştırmalarını bitirdikten sonra rapor verecek."

"İNTİHAR EDERDİM"

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Candaş Tolga Işık'ın "Sizin hakkınızda Hasan Arat'ın hakkında çıkan söylentiler gibi söylentiler çıksa ne yapardınız?" sorusuna yanıt veren Serdal Adalı, "İntihar ederdim." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Serdal Adalı beşiktaş hasan arat
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