Hasan Can Kaya "Aşırı muhafazakar giyinmişsiniz" dedi! Konuk "İç çamaşırı giymedim" yanıtını verdi

Acun Ilıcalı'nın dijital platformu olan EXXEN'e transfer olan Hasan Can Kaya'nın programına gelen kadın bir konukla arasında geçen diyalog herkesi şoke etti.

Hasan Can Kaya genç kadına "Aşırı muhafazakar giyinmişsiniz" deyince "Biraz kapalı giyinmeye çalıştım" yanıtını aldı. Ünlü komedyen de bunun sebebini merak etti.

Kadın izleyici Hasan Can Kaya'nın sorusuna "Kamerada çok belli oluyor ya! Çok dikkat çekiyor ama öyle..." dedi. Kaya ise "Bana o lazım olmadı özelden atarsınız" dedi.

Bunun üzerine kadın konuk ise "Normalde üstüm o kadar açık değil ama kapatma sebebim iç çamaşırı giymedim" deyince herkes şoke oldu.

Hasan Can Kaya ise bu yanıta "Programa devam edemeyeceğim" diyerek yanıt verdi.



