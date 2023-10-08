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  4. Hasan Can Kaya'da bomba hikaye! Kampa birlikte gittiği kadın cinsel organını kesmek isteyince...

Hasan Can Kaya'da bomba hikaye! Kampa birlikte gittiği kadın cinsel organını kesmek isteyince...

08.10.2023 10:47 | Son Güncelleme:
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Konuşanlar son bölüme katılan konuklar yine anlattıklarıyla gündeme geldi. Ailesinin şirketince CEO olan Pars adındaki genç adam başına gelen bir olayı anlatınca herkesi şoke etti. Hasan Can Kaya anlatılanlar karşısında şaştı kaldı.

Hasan Can Kaya'da bomba hikaye! Kampa birlikte gittiği kadın cinsel organını kesmek isteyince...

Konuşanlar son bölümde yine ilginç anlar yaşandı. Hasan Can Kaya'nın konukları anlattıkları hikâyelerle ağızları açık bıraktı. Çağlar Pars adındaki bir seyirci anlattıklarıyla programa damga vurdu.

Ailesinin şirketince CEO olan Pars "Şöyle bir fantezim var benim" diyerek yaşadıklarını anlatmaya başladı. Çağlar Pars konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Ben ıssız yerlere gidiyorum çıplak şekilde dolaşıp kamp yapıp şarkı söylüyorum. Instagram'da da durum atıyorum, bir kızla tanışmıştım. O da beni de götür dedi tamam dedim cuma günü onu aldım. Gidene kadar içebilir miyim dedi, bira aldı. Gidene kadar bayağı sarhoş oldu, gittik ateş yaktık ben sonra başladım. Odunları kırdığım el baltası var, el baltasını bir anda aldı ama o sırada çıplağız. Cinsel organımı tuttu, baltayı dayadı. Sen kimsin, benim burada ne işi var, ben kendimi tanıtmaya çalışıyorum. Zar zor kendine geldi attı elinden baltayı."

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HASAN CAN KAYA KENDİNİ TUTAMADI

Duydukları karşısında şoke olan Hasan Can Kaya ise "Sen de onun memelerine tutsaydın baltayı" diyerek herkesi güldürdü.

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Çağlar Pars ise konuşmasının devamında "Ben gerçekten korktum, annesi akıl hastanesindeymiş kendisi de git gel yaşıyormuş. Sabah hemen toparlandım gittik" dedi.

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Hasan Can Kaya ise "Yemin ederim şu buluşmadan sonra gay olurdum. Bir daha kız görmek istemezdim" dedi.

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