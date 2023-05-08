Hasan Can Kaya da tepkisiz kalmadı! Ekrem İmamoğlu paylaşımı

Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da yaptığı konuşma sırasında taşlı saldırıya maruz kaldı.

Yaşanan olaydan sonra ünlü isimlerden İmamoğlu'na destek mesajları yağdı.

Konuşanlar ile oldukça sevilen Hasan Can Kaya da sessiz kalmadı.

Hasan Can Kaya bir paylaşım yaparak "Ellerinde Türk bayraklarıyla, aileleri ile bir aradayken, taşla saldırılma kabusunu yaşayan Erzurumlu vatandaşlara, Sayın İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Birbirimizi severek, anlayarak, sağduyuyla güzel günlere kavuşmak dileğiyle" dedi.

