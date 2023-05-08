Tarkan oyunu kullandı! Sandıkta yoğun ilgi

Tarkan Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı yayınlamıştı.

Sanatçı Tarkan Tevetoğlu, “Geçmiş olsun Sayın Ekrem İmamoğlu. Geçmiş olsun Erzurumlu vatandaşlar. Çok yazık. Şimdi bu ayıbı düzeltme, buna neden olanlara ‘dur’ deme zamanı. Tekrar ‘birlik’ olma zamanı” demişti.

Tarkan daha sonra ise oy paylaşımı yaptı. Yurt dışında yaşayan şarkıcı oyunu kullandığı anları paylaşarak "Vatana millete hayırlı olsun" dedi.



Sandıkta Tarkan'a yoğun ilgi vardı.



