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Hasan Can Kaya ile Konuşanlar'da o sahne gündem oldu! "Emziririm ben onu" dedi! Genç adam şoke oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
07.02.2024 18:15 | Son Güncelleme:
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Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Youtube’da izleyici karşısına çıktığı daha sonra ise Exxen’de yayınlanmaya başlanan Konuşanlar programının 133. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda yer alan emzirme muhabbeti gündem oldu. Stüdyoyu gülmekten kırdı, geçirdi.

Hasan Can Kaya ile Konuşanlar'da o sahne gündem oldu! "Emziririm ben onu" dedi! Genç adam şoke oldu

Hasan Can Kaya’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Konuşanlar her hafta Exxen’de yayınlanıyor. Konuşanlar'ın 133. bölüm tanıtımı yine olay oldu. Programda geçen emzirme muhabbeti izleyicileri güldürdü.

Hasan Can Kaya bir kadına, 'Erkekte aradığın kriterler nelerdir' diye sordu. Kadın cevap olarak "Çirkin, geniş omuz, ince bilek" dedi.

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Arkadan bir adamın pislik dediği görüldü. Kaya, sebebini sorunca "Çirkin omuz deyince beni gösterdi" yanıtını verdi. Kaya, "Sen geniş omuzlu değil, baya büyük memelisin" deyince stüdyodaki izleyiciler gülme krizine girdi.

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"BEN ONU EMZİRİRİM"

Stüdyoda Yiğit adında birine mikrofon uzatan Kaya, "Küçücük görünüyorsun"dedi. Sunucuya sorunun cevabını "Büyük memeli" dediği kişi verdi.

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Sunucuya yanıt olarak "Ben onu emziririm" dedi. İlginç yanıtı şoke etti. Stüdyoda kahkaha tufanı koptu.

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