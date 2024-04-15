MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hasan Can Kaya ile Konuşanlar'da o sahne viral oldu! Genç kadının anlattıkları ünlü komedyeni şaşırttı: "Hoşlandığım çocuğun babası bana..."

Hasan Can Kaya ile Konuşanlar'da o sahne viral oldu! Genç kadının anlattıkları ünlü komedyeni şaşırttı: "Hoşlandığım çocuğun babası bana..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
15.04.2024 16:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, yaptığı paylaşımlar ve Konuşanlar programıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Kaya, bu kez programına katılan bir kadının anlattıklarını duyunca şaşırdı. Ünlü komedyenin verdiği yanıt stüdyodakileri kahkahalara boğdu.

Hasan Can Kaya ile Konuşanlar'da o sahne viral oldu! Genç kadının anlattıkları ünlü komedyeni şaşırttı: "Hoşlandığım çocuğun babası bana..."

Konuşanlar programıyla ünlenen ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hasan Can Kaya hem programındaki tepkileriyle adından söz ettirmeyi başarıyor.

Ünlü komedyen paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelirken bu kez programına katılan bir kadının anlattıkları stüdyodakileri hem güldürdü hem şaşırttı.

hasan2

Hasan Can Kaya bir genç bir kadına 'Sevgilin var mı?' diye sordu.

Genç kadın şu yanıtı verdi:

"Hoşlandığım biri vardı aynı sınıftaydık. Sonrasında ben çocukla konuşmaya başladım. Bayağı bir ilerledi çocukla konuşmamız. Ondan sonrasında bunun babası Instagramdan bana istek attı. Biz de aramızda dalga geçiyoruz şey diyoruz babası herhalde gelinini tanımaya çalışıyor. Ben de isteği kabul ettim. Babası bir anda bana yürümeye başladı. Nereli olduğumu falan sordu sonra asıldığını anladım."

hasansonnnnn

"ÇOCUK YAZIŞMALARI GÖRÜNCE YERİN DİBİNE GİRDİ"

Ünlü komedyen genç kadının anlattıklarına hem şaşırdı hem de bomba bir yanıt verdi.

Kaya, "Belki gelini yürüyenlere yüz veriyor mu? Onu öğrenmeye çalışıyordur" deyince stüdyoda kahkahalar yükseldi.

hasansonnnnn

Genç kadın sözlerine şöyle devam etti:

"Ben de dayanamayıp hoşlandığım çocuğa söyledim. Tanıyor musun bu adamı dedim. 'Evet, babam' dedi. Çocuk yazışmaları görünce yerin dibine girip sonra gitti. Sonrasında da 'Konuşmak istemiyorum' deyip beni engelledi."


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakaret etmişti! Demirtaş'tan cevap geldiHakaret etmişti! Demirtaş'tan cevap geldi
Görenler şaşırdı! Yeni yaşını bakın nasıl kutladıGörenler şaşırdı! Yeni yaşını bakın nasıl kutladı
Soruyu bilemedi! Stüdyoyu terk ettiSoruyu bilemedi! Stüdyoyu terk etti
Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'a "Kırılsın o parmaklar" çağrısı

Erdoğan'a "Kırılsın o parmaklar" çağrısı

AK Parti'den ses getirecek karar

AK Parti'den ses getirecek karar

O ülke rotasını Türkiye'ye çevirdi! 2 ayda Rusları geride bıraktılar: Akın akın geliyorlar

O ülke rotasını Türkiye'ye çevirdi! 2 ayda Rusları geride bıraktılar: Akın akın geliyorlar

Bahçeli A takımını belirledi! 4 yeni isim listeye girdi

Bahçeli A takımını belirledi! 4 yeni isim listeye girdi

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık!

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık!

Bekçi dehşeti! Arkadaşına borç verdi, parayı geri alamayınca...

Bekçi dehşeti! Arkadaşına borç verdi, parayı geri alamayınca...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Her adımda rahatlık ve tarz! Ünlü markaların ayakkabıları indirimde

Her adımda rahatlık ve tarz! Ünlü markaların ayakkabıları indirimde

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.