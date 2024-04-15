Hasan Can Kaya ile Konuşanlar'da o sahne viral oldu! Genç kadının anlattıkları ünlü komedyeni şaşırttı: "Hoşlandığım çocuğun babası bana..."

Konuşanlar programıyla ünlenen ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hasan Can Kaya hem programındaki tepkileriyle adından söz ettirmeyi başarıyor.

Ünlü komedyen paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelirken bu kez programına katılan bir kadının anlattıkları stüdyodakileri hem güldürdü hem şaşırttı.

Hasan Can Kaya bir genç bir kadına 'Sevgilin var mı?' diye sordu.

Genç kadın şu yanıtı verdi:

"Hoşlandığım biri vardı aynı sınıftaydık. Sonrasında ben çocukla konuşmaya başladım. Bayağı bir ilerledi çocukla konuşmamız. Ondan sonrasında bunun babası Instagramdan bana istek attı. Biz de aramızda dalga geçiyoruz şey diyoruz babası herhalde gelinini tanımaya çalışıyor. Ben de isteği kabul ettim. Babası bir anda bana yürümeye başladı. Nereli olduğumu falan sordu sonra asıldığını anladım."

"ÇOCUK YAZIŞMALARI GÖRÜNCE YERİN DİBİNE GİRDİ"

Ünlü komedyen genç kadının anlattıklarına hem şaşırdı hem de bomba bir yanıt verdi.

Kaya, "Belki gelini yürüyenlere yüz veriyor mu? Onu öğrenmeye çalışıyordur" deyince stüdyoda kahkahalar yükseldi.

Genç kadın sözlerine şöyle devam etti:

"Ben de dayanamayıp hoşlandığım çocuğa söyledim. Tanıyor musun bu adamı dedim. 'Evet, babam' dedi. Çocuk yazışmaları görünce yerin dibine girip sonra gitti. Sonrasında da 'Konuşmak istemiyorum' deyip beni engelledi."







