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Pelin Öztekin, Fatih Terim'le pozunu paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
15.04.2024 11:22
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"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programıyla adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Pelin Öztekin, değişimiyle çok konuşulmuştu. Oyuncu bu kez son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Öztekin, sosyal medya hesabından Fatih Terim'le pozunu 'İmparator' notuyla paylaştı.

Pelin Öztekin, Fatih Terim'le pozunu paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştı.

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2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrasında hızla kilo vermeye başlayan Öztekin değişimiyle sık sık gündem oluyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Öztekin, bu sefer son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

BAYRAM TATİLİ İÇİN ATİNA'YA GİTTİ

Futbola olan ilgisi ile tanınan, genel kurul üyesi olduğu Galatasaray'ın yurt içi ve yurt dışı hiçbir maçını kaçırmayan Pelin Öztekin bayram tatili için Atina'ya gitti.

Öztekin, Atina tatilinde Fatih Terim'i ziyaret etti ve Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos maçını izledi.

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Fatih Terim'le çekilmiş pozunu Fatih Terim'i etiketleyek 'İmparator' notunu düştü. Paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Vitrin


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