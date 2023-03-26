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Hasan Can Kaya konuğun "Memelerimi elletmemişimdir" sözlerine sessiz kalmadı

26.03.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor. Hasan Can Kaya konuğun "Memelerimi elletmemişimdir küsmüştür" demesiyle şaştı kaldı ama bu yoruma sessiz de kalmadı. İşte Konuşanlar son bölümdeki bomba anlar...

Hasan Can Kaya konuğun "Memelerimi elletmemişimdir" sözlerine sessiz kalmadı

Konuşanlar ile yıldızı parlayan ve Acun Ilıcalı'nın teklifiyle Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya her programıyla olay oluyor.

Her programda konukların yaptığı yorumlar gündeme geliyor. Son olarak Hasan Can Kaya kadın bir konuğa "Eşiniz size küsmüş sizce ne yapmış olabilirsiniz?" diye sordu.

Ünlü komedyen aldığı yanıtla ise şoke oldu. Kadın konuk Hasan Can Kaya'ya "Memelerimi elletmemişimdir yaptırdıktan sonra" deyince stüdyo şaştı kaldı.

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Komedyen ise bu soruya yanıt olarak "Çıkartıp verebilirsin" deyince stüdyo kahkahaya boğuldu.

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Hasan Can Kaya daha sonra ise "Bugün Konuşanlar çok iyi çıktı ya" dedi.

KÜFÜR SİTEMİ

Hasan Can Kaya Armağan Çağlayan'a katılmış ve "Türkiye'de küfürü Hasan Can Kaya getirdi" eleştirisinden bahsederek "Ben eleştiriye karşı değilim ben edepsizlikle ahlaksızlıkla adımın aynı cümlede geçmesine karşıyım" demişti.

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Hasan Can Kaya Konuşanlar Acun Ilıcalı

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