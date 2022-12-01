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Hasan Can Kaya 'Misyoner ne demek?' sorusuna bomba bir yanıt verdi! "Seks pozisyonu..."

01.12.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşanlar'da bir konuğun "İç çamaşırı giymedim" itirafı herkesi şoke etmişti. Programda bu sefer de aynı konuk "Misyoner ne demek?" diye sordu. Hasan Can Kaya ise bu soruya verdiği yanıtla herkesi kırdı geçirdi. İşte Konuşanlarda yaşanan o olay...

Hasan Can Kaya 'Misyoner ne demek?' sorusuna bomba bir yanıt verdi! "Seks pozisyonu..."

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN'de yayınlanan ve Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programında bir kadının 'İç çamaşırı giymedim' dediği anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Aynı arkadaş grubunun programdaki başka açıklamaları da sosyal medyayı salladı.

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"MİSYONER POZİSYONU DEYİNCE..."

Bu sefer de bir kadın konuğa Hasan Can Kaya "Fantezini anlat" dedi. Konuk kadın Eylül ise "Fantezi değil ama çok fazla günlük tutuyordum. Her şeyi erkek arkadaşımla aramda geçenleri dahi yazıyordum. Bir gün kek tarifi de yazdım annem de almış okumuş. Erkek arkadaşımla aramda geçen tüm hayal dünyamı yazıyordum. Tüm terlemelerimi, misyoner pozisyonunda çizmiştim" dedi.

"İç çamaşırı giymedim" deyip kapatmaya çalışınca... "İç çamaşırı giymedim" deyip kapatmaya çalışınca...

Hasan Can Kaya bu açıklama karşısında şoke oldu. O sırada iç çamaşırı giymediğini söyleyen kadın konuk ise "Misyoner ne demek?" deyince komedyen "Seks pozisyonu klasik. En düz, daha da anlatasım var" diyerek herkesi kırdı geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya Acun Ilıcalı

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