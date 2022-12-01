Hasan Can Kaya 'Misyoner ne demek?' sorusuna bomba bir yanıt verdi! "Seks pozisyonu..."

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN'de yayınlanan ve Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programında bir kadının 'İç çamaşırı giymedim' dediği anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Aynı arkadaş grubunun programdaki başka açıklamaları da sosyal medyayı salladı.

"MİSYONER POZİSYONU DEYİNCE..."

Bu sefer de bir kadın konuğa Hasan Can Kaya "Fantezini anlat" dedi. Konuk kadın Eylül ise "Fantezi değil ama çok fazla günlük tutuyordum. Her şeyi erkek arkadaşımla aramda geçenleri dahi yazıyordum. Bir gün kek tarifi de yazdım annem de almış okumuş. Erkek arkadaşımla aramda geçen tüm hayal dünyamı yazıyordum. Tüm terlemelerimi, misyoner pozisyonunda çizmiştim" dedi.

Hasan Can Kaya bu açıklama karşısında şoke oldu. O sırada iç çamaşırı giymediğini söyleyen kadın konuk ise "Misyoner ne demek?" deyince komedyen "Seks pozisyonu klasik. En düz, daha da anlatasım var" diyerek herkesi kırdı geçirdi.



