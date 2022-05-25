Hasan Can Kaya'nın hayranı yaptığı ile şaşkına çevirdi!

YouTube'da yayınlanan Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan komedyen Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e transfer oldu. Başarısıyla kısa süre içinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kaya'nın bir hayranının yaptığı herkesi şaşkına çevirdi.

GÖĞSÜNE HASAN CAN'IN PORTRESİNİ YAPTIRDI

Hasan Can Kaya'nın bir kadın hayranı, ünlü ismin portesini göğsüne yaptırdı. Genç kadın, dövme yaptırdığı anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Kaya'nın hayranının bu hamlesine ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.





