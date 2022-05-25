Hasan Can Kaya'ya katılan konuk mesleğiyle şaşkına çevirdi! O itirafı olay oldu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen kanalında en çok izlenen programlar arasında yer alan Konuşanlar, yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Programın son bölümüne ise Hasan Can Kaya ile konuğu arasındaki diyalog damga vurdu.

Yeni bölümde Nazlı isimli konuk yaptığı itiraflarla dikkat geçti. Gece kulübünde güvenlik olduğunu söyleyen Nazlı, fantezi itirafıyla şaşırttı.

Erkek olup jigolo olmak istediğini açıklayan konuk stüdyodaki herkesi kahkahaya boğdu.

DOLANDIRILMA HİKAYESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Dolandırılma hikayesini de anlatan Nazlı, "Insagram'da dolandırıldım. Yeni tanıştığım biri vardı. Story attı, pandemiden dolayı devlet yardım ediyor diye. Ben de hemen yazdım. Sonra mobil bankacılığın ekran görüntüsünü istedi.Hiç düşünmeden yolladım. Daha sonra kartın ön ve arkasının fotoğrafını istedi." demesi üzerine Hasan Can, "Ve bu kız güvenlik! Yani sana insanlar kendini emanet ediyor. Sen çok safsın" dedi.

Açıklamasına devam eden Nazlı, dolandırıcının kendisine "Amma da çok borcun varmış. Neyse öderiz." demesi üzerine "Ben de sen Robin Hood musun?" dedim deyince izleyenler kahkahaya boğuldu.

