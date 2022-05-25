MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hasan Can Kaya'ya katılan konuk mesleğiyle şaşkına çevirdi! O itirafı olay oldu

Hasan Can Kaya'ya katılan konuk mesleğiyle şaşkına çevirdi! O itirafı olay oldu

25.05.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Can Kaya'nın çok izlenen programı Konuşanlar'ın son bölümüne Kaya ve Nazlı isimli konuğun diyaloğu damga vurdu. Güvenlik olduğunu açıklayan Nazlı, yaptığı itiraflarla Konuşanlar'a damga vurdu.

Hasan Can Kaya'ya katılan konuk mesleğiyle şaşkına çevirdi! O itirafı olay oldu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen kanalında en çok izlenen programlar arasında yer alan Konuşanlar, yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Programın son bölümüne ise Hasan Can Kaya ile konuğu arasındaki diyalog damga vurdu.

Yeni bölümde Nazlı isimli konuk yaptığı itiraflarla dikkat geçti. Gece kulübünde güvenlik olduğunu söyleyen Nazlı, fantezi itirafıyla şaşırttı.

Erkek olup jigolo olmak istediğini açıklayan konuk stüdyodaki herkesi kahkahaya boğdu.

DOLANDIRILMA HİKAYESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Dolandırılma hikayesini de anlatan Nazlı, "Insagram'da dolandırıldım. Yeni tanıştığım biri vardı. Story attı, pandemiden dolayı devlet yardım ediyor diye. Ben de hemen yazdım. Sonra mobil bankacılığın ekran görüntüsünü istedi.Hiç düşünmeden yolladım. Daha sonra kartın ön ve arkasının fotoğrafını istedi." demesi üzerine Hasan Can, "Ve bu kız güvenlik! Yani sana insanlar kendini emanet ediyor. Sen çok safsın" dedi.

Açıklamasına devam eden Nazlı, dolandırıcının kendisine "Amma da çok borcun varmış. Neyse öderiz." demesi üzerine "Ben de sen Robin Hood musun?" dedim deyince izleyenler kahkahaya boğuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mini şortuyla kaslarını ortaya çıkardı! İlerleyen yaşına rağmen...Mini şortuyla kaslarını ortaya çıkardı! İlerleyen yaşına rağmen...
Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay olduCinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu
Akıllara durgunluk veren soru! "Kayınpederim bana don- gecelik almış, eşim de..."Akıllara durgunluk veren soru! "Kayınpederim bana don- gecelik almış, eşim de..."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacının Dominik macerası sona erdi

Survivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacının Dominik macerası sona erdi

Giderek yayılıyor, DSÖ açıkladı! İşte dünyadaki vaka sayısı...

Giderek yayılıyor, DSÖ açıkladı! İşte dünyadaki vaka sayısı...

Rozetini Akşener takacak! Yeniden İYİ Parti'ye katılıyor

Rozetini Akşener takacak! Yeniden İYİ Parti'ye katılıyor

18 yıllık sır kayıpta çarpık ilişkiler ağı! Kan donduran itiraf

18 yıllık sır kayıpta çarpık ilişkiler ağı! Kan donduran itiraf

Kısmetse Olur Cansel'in müstehcen videosunu görünce...

Kısmetse Olur Cansel'in müstehcen videosunu görünce...

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

İlginizi Çekebilir

Kendine ait olmayan kollarıyla spor salonunda ağırlık kaldırıyor

Kendine ait olmayan kollarıyla spor salonunda ağırlık kaldırıyor

Kadınlara öyle bir yararı var ki: Cinsel isteksizliği...

Kadınlara öyle bir yararı var ki: Cinsel isteksizliği...

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Her karesi iğrenç! Hayvanlarla cinsel ilişki satıyor

Her karesi iğrenç! Hayvanlarla cinsel ilişki satıyor

Annesinin telefonunu aldı! Ortalığı birbirine kattı

Annesinin telefonunu aldı! Ortalığı birbirine kattı

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.