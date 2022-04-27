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Hasan Can Kaya'ya en büyük fantezisi sorulunca...

27.04.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin popüler isimlerinden olan Hasan Can Kaya, Kültür Üniversitesi’nde düzenlenen özel söyleşide gençlerle bir araya geldi. Ünlü komedyen ödül aldıktan sonra kendisine sorulan "En büyük fantezin ne?" sorusuna da bakın nasıl yanıt verdi.

Hasan Can Kaya'ya en büyük fantezisi sorulunca...

Hasan Can Kaya, İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü’nün düzenlediği söyleşide üniversite gençliği ile sohbet etti. Ünlü komedyen, söyleşi sonrasında ‘Konuşanlar’ programı ile İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından ‘Kariyer Onursal Ödülleri’nde layık görüldüğü ‘Yılın En Beğenilen Talk Show Programı’ ödülünü aldı.

Öğrencilerle kariyer ve gelecek planları hakkında konuşan Hasan Can Kaya'ya, 'Konuşanlar' program formatındaki sorular da yöneltildi.

Kaya, “En büyük fantezin ne?” sorusuna, “En büyük mesleki fantezim İngilizce stand-up yapmak” cevabını verdi.


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