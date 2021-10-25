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Hasan Çavuşoğlu: Ali Koç ve Acun Ilıcalı'yı da yendik

25.10.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Hasan Çavuşoğlu: Ali Koç ve Acun Ilıcalı'yı da yendik

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup etti.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu maçın ardından, "Bugün Acun Ilıcalı, Ali Koç ile gündüz Dereağzı'nda maç yaptık. Orada da yendik." dedi.

Hasan Çavuşoğlu ayrıca, "Bir şeyin iyi gitmeyeceğini gördüğünüz zaman, nokta koymalısınız. İki mağlubiyette hoca gönderilir mi? Kardeşim, sen benim kulübümde neler olduğunu biliyor musun? TV'den bize sallıyorsun. Bilmiyorsanız, öğretelim. Bu kulübü, ben bilirim. İyi gitmiyorsa, 1 maçta hoca gider! Hiç bir hoca ile kırgın ayrılmadık. Çağdaş Hoca ile de kötü ayrılmadık." dedi.

Hakemlere değinen başkan, "Sürekli hakemlerin üzerine giderek bu iş çözülmez. Bu şekilde gelişemeyiz. Hep beraber çözümleri bulalım." sözlerini kullandı.

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Ali Koç Alanyaspor Acun Ilıcalı
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