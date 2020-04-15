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Hasan Hüseyin Acar: Futbolu çok özledim

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 15.04.2020 13:36 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Hasan Hüseyin Acar, korona virüs tedbirleri kapsamında liglere verilen arada futbolu özlediğini ancak beklemekten başka bir şey yapamadıklarını söyledi.

Hasan Hüseyin Acar: Futbolu çok özledim

Hes Kablo Kayserispor’un orta sahasının çalışkan isimlerinden olan Hasan Hüseyin Acar, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında liglere verilen arada neler yaptığını açıkladı.

Futbolcunun her zaman hareketli olmaya alışkın olduğunu belirten Acar, "Her zaman antrenman yapmaya, maça çıkmaya alışkın. Şu an en kötü biziz. Antrenman yapamıyoruz, futbol oynayamıyoruz. Kendi imkanlarımızla antrenman yapmaya çalışıyoruz. Evde bisiklet sürüyorum, bahçede bir şeyler yapmaya çalışıyorum, insanlarla temas etmeden formda kalmaya çalışıyoruz. Ailede risk grubunda yaşlı insanlar tabii ki. Sağlığın için, insanlar için riske girmemek zorundasın. Mecbur evdesin. Beklemekten başka yapacak bir şey yok" dedi.

"KAYSERİSPOR HAYALLERİMİN BAŞLADIĞI YER"

Takım arkadaşları ile bir arada olmayı çok özlediğini söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Kayserispor benim için hayallerimin başladığı yer. Benim bir milli takım hayalim varsa, benim daha yukarılara gitme hayalim varsa Kayserispor bunun başlangıcı olan bir yer. İki senedir Kayserispor oynuyorum ve burada mutluyum. Antrenman sahası olsun, stat olsun bir arada olmayı çok özledim. Antrenman sahası olur, futbol sahası olur, stadyum olur fark etmez. Sadece özlediğim tek şey var o da takım arkadaşlarım ile bir arada olmak" açıklaması yaptı.

"FENERBAHÇE MAÇINA SALGINDAN DOLAYI ÇIKMAK İSTEMİYORDUK"

Maçların tehir edildiği hafta oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi yaşananları da anlatan Hasan Hüseyin, "Fenerbahçe maçına gidecektik. Uçağımıza 1 saat kalmıştı. Biz, oynamak istemediğimizi başkana iletmiştik. Başkanımıza sözlü olarak söylemiştik. Yabancı futbolcular da istemiyordu. Şu durumda havalimanlarına gidiyorsun, birçok insanla muhatap oluyorsun. Herkes risk altındaydı. Oynanmaması çok mantıklıydı. Allah korusun daha kötü yerlere gidebilirdi. TFF sağlıklı bir karar alarak ligleri tehir etti. Umarım bu virüs illetinden biran önce kurtuluruz ve yeniden futbol dolu günlere döneriz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Hes Kablo Kayserispor Hasan Hüseyin Acar Spor Toto Süper Lig

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