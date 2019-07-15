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Hasan Kaçan ve Gökhan Özoğuz'un 15 Temmuz tartışması

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 15.07.2019 09:21 | Son Güncelleme

Şarkıcı Gökhan Özoğuz ile oyuncu Hasan Kaçan arasında sosyal medya hesapları üzerinden '15 Temmuz' tartışması yaşandı. Gökhan Özoğuz geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz afişlerinin bazılarını eleştirmiş ve eleştirisi yüzünden Nedim Şener'den tepki görmüştü. Bir tepki de Kaçan'dan geldi.

Hasan Kaçan ve Gökhan Özoğuz'un 15 Temmuz tartışması

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin yıl dönümünde Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ile oyuncu Hasan Kaçan arasında afiş tartışması yaşandı.

Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz için hazırlanan bazı afişlere tepki gösterdiği paylaşımında "Bu çizimlerinden nefret ediyorum. Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor. Türk askeri olgunun itibarını zedeler mi diye düşünmeden konması korkunç. Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk askeridir. Bunlar derhal yasaklansın" demişti.

"SUS GÖKHAN"

Özoğuz'un paylaşımına tepki gösteren oyuncu Hasan Kaçan ise "Çizimlerden değil darbecilerden nefret edeceksin Gökhan! Alçak darbeciler 251 evladımızı şehit etti Gökhan! 251 can toprak altında Gökhan! Büyüklerinden hiçbir şey öğrenmediysen, şehit evinde edeple susulacağını da mı öğrenmedin Gökhan! Bu memleket şehit evi Gökhan! Sus Gökhan!" yorumunu yaptı.

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"ASKERİMİZİ YEDİRTMEYİZ"

Bunun üzerine Özoğuz, "Hasan biz senden iyi biliriz vatanı milleti kayıtsız şartsız sevmeyi de, darbeyi nasıl lanetleyeceğimizi de, o geceki 252 tane şehidimizi nasıl yad edeceğimizi de. O afişlerde darbeci askerlerin resimleri olmadığı sürece Türk askerini temsil eder. Askerimizi de yedirtmeyiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Gökhan Özoğuz Hasan Kaçan

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