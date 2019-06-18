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Hasan Kartal: Ali Koç, 'Vedat Muriç en iyi bize uyar' dedi

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 18.06.2019 23:19 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Vedat Muriç transferi hakkında kısa bir görüşme yaptıklarını açıkladı.

Hasan Kartal: Ali Koç, 'Vedat Muriç en iyi bize uyar' dedi

Hasan Kartal, toplantının ardından TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Sayın Ali Koç şakayla karışık Vedat Muriç için konuştu. 'En iyi bize uyar' dedi. 'İstiyorsan al' dedim ama 'Şu rakamı veririm, bu rakamı veririm' demedi. Bizim kulüplere olan mesafemiz eşit şekilde. Biz en iyi teklifi verene, Vedat Muriç'i yollayacağız. Ayrıca onu da üzmek istemiyoruz. Daha 24 yaşında ve kendisini gösterebileceği bir yere gitmesini istiyoruz. Hayırlısı neyse, o olsun" ifadelerini kullandı.

"3 MİLYON EURO'YA SATMAYIZ, BİZDE KALSIN"
Golcü oyuncu Vedat Muriç'in transferiyle ilgili açıklamalarına devam eden Hasan Kartal, " Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Toulouse ve bir takımdan daha teklif var, adını bilmiyorum. Bizim duyumlarımız 3 milyon Euro civarında ama bu rakama, bizde kalmasında daha hayır var. En çok rakamı verene satarız ama belli bir rakamın altına düşmek istemiyoruz. Vedat Muriç şu an tüm takımlara eşit mesafede" diye konuştu.

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Fenerbahçe ali koç Hasan Kartal Çaykur Rizespor

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