Hasan Kartal: Maça çıkmadan maç kaybedilmez

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında olduğu gibi koronavirüslü oyuncu sayısı nedeniyle kadrosu 14'ün altına düşen takımın hükmen mağlup sayılması konusunda kulüplerin fikrine başvurdu. Öneri üzerinde tartışmalar sürerken, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) görüşlerini açıkladı.

Başkan Kartal, koronavirüs nedeniyle hükmen yenilgiye karşı olduklarını belirterek, "Böyle bir uygulamaya kesinlikle karşıyız. Maça çıkmadan maç kaybedilmez. Gerekirse altyapıdan oyuncularla maça çıkılarak maçlar oynanmalı. Yoksa bu maç trafiğinde müsabakaları tamamlamak zor olur. Erteleme bir seçenek gibi dursa da bu sefer ligin boyu uzaması gündeme gelir. Bu da daha farklı sorunlar çıkartır. Benim bu konudaki düşüncem; mutlaka maçlar oynanmalı. Maça çıkmadan maç kaybetmek gibi bir seçeneği de hiç doğru bulmuyorum. Ligin devam edebilmesi için illaki bir çözüm bulunacaktır. Herkes takımına sahip çıksın. Kovid-19 vakaları olmasın. Olursa da bizim düşüncemiz altyapılara yönelmek. Oradaki oyuncularımızın da kendilerini göstermeleri için bir fırsat doğacaktır" ifadelerini kullandı.