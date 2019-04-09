SPOR

Hasan Kartal: VAR sistemi arızalıysa çok büyük skandal

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 09.04.2019 09:22 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'a 7-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal, VAR sisteminin arızalı olması gibi bir durum söz konusuysa, bunun çok büyük bir skandal olduğunu söyledi.

Hasan Kartal: VAR sistemi arızalıysa çok büyük skandal

Hasan Kartal, maçın ardından VAR sisteminin çalışmadığı yönündeki bir soru üzerine yaptığı açıklamada, "Maçı izlerken biz de bir golün ofsayt olduğunu gördük ama VAR’dan dönüş olmayınca 'Gol diye kabul etti' diye düşündük. Öyle bir şey varsa gerçekten çok büyük skandal. Neticede yenildik. Maçta büyük bir şansızlığımız vardı. İnşallah bu şansızlık bu maçta biter. Takımımız bunu hak etmedi. Nasıl oldu ben de anlamadım, rüya gibi. Oyuncularımız mücadele verdi mi verdi, ama çok da hata yaptılar. Bu hatalar neticesinde de sonuç bu. Bu maçı geride bıraktık. Artık önümüzdeki maçları düşüneceğiz bizde sıkıntı olmaz” diye konuştu.

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