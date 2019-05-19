Hasan Şaş'ın nişanlısı Sevcan Orhan yoğun bakımda!

Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan'dan kötü haber geldi.

Haberi, sanat dünyasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.

Akay, ''Değerli sanatçı arkadaşımız Sevcan Orhan, özel bir hastanede 'Videotorakoskopi' operasyonu geçirmiştir. Daha sonra yoğun bakımda tedavisine devam edilen Orhan'ın, sağlık durumunda olumlu gelişmeler olduğunu öğrendim. Kendisine acil şifalar dilerim'' ifadelerini kullandı.

Videotorakoskopi operasyonu, genelde akciğerde tespit edilen şüpheli kitleden biyopsi örneği almak veya kitlenin tamamını almak için yapılıyor.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Orhan'ın sağlık durumu hakkında menajeri Harun Belenkoğulları sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

İşte Belenkoğulları'nın açıklaması:

Sanatçımız Sevcan Orhan Etiler'de bir hastanede gerçekleştirilen detaylı tetkiklerden sonra 15/05/2019 tarihinde Prof.Dr. Celalettin Kocatürk yönetiminde başarılı bir ''Videotorakoskopi'' operasyonu geçirmiştir. Tedbir amaçlı iki gün yoğun bakım servisinde gözlem altında tutulan Sevcan Orhan, sağlık durumundaki olumlu gelişmeler neticesinde ''Normal yatan hasta'' birimlerine alınmıştır. Sanatçının genel sağlık durumu her geçen dakika daha iyiye gitmekte olup, bir süre daha hastanede gözlem altında tutulacaktır.