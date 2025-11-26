SPOR

  SPOR
  2. SPOR
  Galatasaray

Hasan Şaş maç sonunda isyan etti: "Sen şeref yoksunusun!"

Spor yorumcusu Hasan Şaş, Galatasaray’ın Union Saint-Gilloise karşısında aldığı mağlubiyeti değerlendirirken özellikle maçın hakemine sert tepki gösterdi. Şaş, “Sarı kartı var diye atmıyorsun. Teknik direktörü akıllı, adam golü atar atmaz oyundan aldı. Sen şeref yoksunusun hakem. Bugünkü yönetiminle maçı resmen katlettin.” sözleriyle karşılaşmanın yönetimini ağır şekilde eleştirdi.

Emre Şen

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise’a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Hasan Şaş, hakem Jose Maria Sanchez’i hedef alan çok sert açıklamalarda bulundu.

“ZEKA ÖZÜRLÜLÜĞÜ OLDUĞU ORTADA”

Hasan Şaş maç sonunda isyan etti: "Sen şeref yoksunusun!" 1

Hakemin yönetimini ağır sözlerle eleştiren Hasan Şaş, “Ben bunun nerede doğduğunu bilmiyorum, nasıl yetiştiğini bilmiyorum ama bir zeka özürlülüğü olduğu çok ortada. Oyuncu dışarıda tedavi görebilir, geliyor kendini saha içine atıyor, buna sarı kart göstermiyor. Mac Allister, Barış Alper’e altı tane net faul yapıyor. Bir futbolcu sahada altı faul yapıyorsa bir sarı kart görür.” ifadelerini kullandı.

“SEN ŞEREF YOKSUNUSUN HAKEM!”

Şaş, eleştirilerini daha da sertleştirerek şöyle devam etti:

“Sen Arda gibi genç bir oyuncuyu ikinci sarı karttan atıyorsun. Peki Uğurcan’ın ayağına basan santrfor Promise’i neden ikinci sarıdan atamadın? Sarı kartı var diye atmıyorsun. Teknik direktörü akıllı, adam golü atar atmaz oyundan aldı. Sen şeref yoksunusun hakem! Bugünkü yönetiminle bu maçı katlettin.”

