Hasan Şaş maç sonunda isyan etti: "Sen şeref yoksunusun!"

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise’a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Hasan Şaş, hakem Jose Maria Sanchez’i hedef alan çok sert açıklamalarda bulundu.

“ZEKA ÖZÜRLÜLÜĞÜ OLDUĞU ORTADA”

Hakemin yönetimini ağır sözlerle eleştiren Hasan Şaş, “Ben bunun nerede doğduğunu bilmiyorum, nasıl yetiştiğini bilmiyorum ama bir zeka özürlülüğü olduğu çok ortada. Oyuncu dışarıda tedavi görebilir, geliyor kendini saha içine atıyor, buna sarı kart göstermiyor. Mac Allister, Barış Alper’e altı tane net faul yapıyor. Bir futbolcu sahada altı faul yapıyorsa bir sarı kart görür.” ifadelerini kullandı.

“SEN ŞEREF YOKSUNUSUN HAKEM!”

Şaş, eleştirilerini daha da sertleştirerek şöyle devam etti:

“Sen Arda gibi genç bir oyuncuyu ikinci sarı karttan atıyorsun. Peki Uğurcan’ın ayağına basan santrfor Promise’i neden ikinci sarıdan atamadın? Sarı kartı var diye atmıyorsun. Teknik direktörü akıllı, adam golü atar atmaz oyundan aldı. Sen şeref yoksunusun hakem! Bugünkü yönetiminle bu maçı katlettin.”