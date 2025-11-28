SPOR

Hasan Şaş'tan Galatasaray'a sürpriz öneri! Gedson Fernandes...

Devre arası transfer dönemine girilirken Galatasaray'da gelecek ve gidecek isimler konusunda hareketlilik başladı. Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu ve yorumcu Hasan Şaş ise Cimbom'daki ayrılıklar ve gelecek isimler üzerine değerlendirmede bulundu. Şaş'ın eski Beşiktaşlı Gedson Fernandes için söyledikleri gündem oldu. | Galatasaray Haberleri

Burak Kavuncu

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi hareketliliği başlamak üzere. Sarı-kırmızılı ekipte arka arkaya yaşanan sakatlıklar ve kadroda oluşan eksikler sebebiyle transfer kararı alınırken, yorumcu Hasan Şaş'tan nokta atışı tespitler geldi. İşte Hasan Şaş'ın konuşmasından kesitler...

GALATASARAY BİLETİNİ KESECEK! GEREKENLERİ DE ALACAK...

Hasan Şaş tan Galatasaray a sürpriz öneri! Gedson Fernandes... 1

SporON yayınından konuşan Hasan Şaş, "Galatasaray, devre arası transferinde bileti kesilmesi gereken oyuncuların biletini kesecek. 'o tarafım ağrıyor bu tarafım ağrıyor' diyenleri Galatasaray yazar bir yere. Bu dönemleri görür. Kim Galatasaray'ı ciddiye aldı diye bakar. Devre arasında Galatasaray, gereken oyuncuları alır.

Kadro planlamasından bahsediliyor, hiç kimse bu oyuncuların sakatlanacağını bilemezdi. Jakobs zaten biliyorduk o gün maçı bırakacağını. Bu çocuğun hep bir yerleri ağrıyor. Galatasaray; sol bekini de, sağ bekini de, 8 numarayı da forveti de bulacak." dedi.

JACOBS VE SINGO SÖZLERİ GÜNDEM OLDU!

Hasan Şaş tan Galatasaray a sürpriz öneri! Gedson Fernandes... 2

Hasan Şaş, "Jakobs yoksa o zaman bundan sonra Galatasaray'da da yok... Bir maç oynuyorsun, bu kadar istikrarsız oyuncuyu büyük takım kaldıramaz! Singo için de geçerli. Singo da döndüğünde herhangi bir sakatlık geçirirse, ona da geçmiş olsun.'' diye konuştu.

GEDSON FERNANDES!

Hasan Şaş tan Galatasaray a sürpriz öneri! Gedson Fernandes... 3

Hasan Şaş, "Sezon başından beri hep Torreira - Lemina ayarında veya bu ikisinden daha iyi bir 8 numara söyledim. Ben bir oyuncu söyleyebilirim. Hem Türkiye'nin tanıdığı, hepimizin tanıdığı Gedson Fernandes. Çok böyle kafa kafaya maçlarda Galatasaray bir üst tura atlamış, bir Avrupa maçında Gedson Fernandes, Lemina, Torreira üçlüsünü düşünebiliyor musunuz? Bir de Yunus Barış, Osimhen. Yani bu 6 kişinin ileride baskı yaptığını düşünün. Çıkabilir mi ya buradan?

Topla gitme becerisi var Gedson Fernandes'in. Torreira ve Lemina'nın önüne daha çok ileri gidebilen, topla gidebilen, geriye gelebilen, ikili mücadeleleri kazanan ve Galatasaray sıkıştığı anlarda topu ileri taşıyacak bir 8 numara işte Gedson. Çok önemli bir oyuncu. Bu oyuncu zekasıyla oynayan, topu doğru yerlere süren, takımını dinlendirebilen, oyun kalitesi ve oyun aklı üst düzeyde olan bir oyuncudan bahsediyoruz." ifadelerinde bulundu.

