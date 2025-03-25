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  4. Hasan Şaş'tan Galatasaray için Arda Güler bombası! Herkes onun bu sözlerini konuşuyor: Fenerbahçe demiyorum çünkü...

Hasan Şaş'tan Galatasaray için Arda Güler bombası! Herkes onun bu sözlerini konuşuyor: Fenerbahçe demiyorum çünkü...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.03.2025 08:48
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ancak burada Ancelotti'nin istediği süreleri bir türlü vermediği milli yıldız Arda Güler için Galatasaray'ın ve milli takımın efsane isimlerinden Hasan Şaş dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Hasan Şaş'tan Galatasaray için Arda Güler bombası! Herkes onun bu sözlerini konuşuyor: Fenerbahçe demiyorum çünkü...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Galatasaray'da uzun yıllar forma giymiş olan futbolculuk kariyeri sonrası Sarı-Kırmızılılar'da antrenör olarak da görev yapan Hasan Şaş, Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan milli futbolcu Arda Güler'in son durumunu değerlendirdi.

Şaş, milli futbolcu ile ilgili çarpıcı bir Galatasaray iddiasında bulunurken bu sözleri gündem oldu.

İŞTE HASAN ŞAŞ'IN AÇIKLAMALARI:

"G.SARAY'IN ARDA'YA, ARDA'NIN G.SARAY'A İHTİYACI VAR"

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"Arda Güler en son maçında bir şut çekti, Vinicius ile Mbappe'nin tepkisini çekti. Artık işi Real Madrid'de zor. Bu çocuktan güveni alırsan... Zaten çok oynamıyor. Ben tamamen formayı bir kenara koyarak düşünüyorum... Mertens, Galatasaray'dan gidecek. Galatasaray'ın Arda'ya, Arda'nın Galatasaray'a ihtiyacı var."

"F.BAHÇE DEMİYORUM ÇÜNKÜ..."

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Fenerbahçe demiyorum çünkü orada Talisca var. Beşiktaş olmaz çünkü Beşiktaş daha tam takım olamadı. Galatasaray seyircisi ve takımı Arda'yı taşır. Galatasaray'ın da ihtiyacı var, Arda'nın da var. Ben bunu transfer olarak değil, kiralık olarak söylüyorum.

"G.SARAY'IN ÇOK İHTİYACI VAR"

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Seyirci faktörü var tekrar güveni kazanıyor. Galatasaray'da Mertens gidiyor, Ahmed Kutucu da oynayamaz orada. Galatasaray'ın çok ihtiyacı var böyle bir oyuncuya."

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Hasan Şaş Arda Güler son dakika galatasaray
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