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Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in yakınları cezaevi önünde kurban kesti

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HABER  | 30.07.2019 19:51 | Son Güncelleme

Pendik'te içinde hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler bugün tahliye edildi. Yakınları, Hasan ve Hüseyin Sel için cezaevi önünde kurban kesti.

Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in yakınları cezaevi önünde kurban kesti

Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle haklarında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Hasan Sel ve Hüseyin Sel Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nda yapılan ilk duruşmanın ardından tahliye edildi.

Yakınları Sel kardeşlerin tahliyesinin ardından Maltepe cezaevinin önündeki yeşillik alanda kurban kesti. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hala dışardamı bu caniler. trafikte denk gelirler birilerine
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