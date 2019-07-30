Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in yakınları cezaevi önünde kurban kesti

Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle haklarında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Hasan Sel ve Hüseyin Sel Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nda yapılan ilk duruşmanın ardından tahliye edildi.
Yakınları Sel kardeşlerin tahliyesinin ardından Maltepe cezaevinin önündeki yeşillik alanda kurban kesti. (DHA)
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