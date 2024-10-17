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Hasan Yalnızoğlu'nun 7 yaşındaki kızını görünce zor anlar yaşadı! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.10.2024 07:04
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Pankreas kanseri nedeniyle kaybeden Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Kenan İmirzalıoğlu, yakın dostunun ailesine taziyelerini iletti. İmirzalıoğlu, gözyaşlarını tutamadı.

Hasan Yalnızoğlu'nun 7 yaşındaki kızını görünce zor anlar yaşadı! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı

Bir süredir kanser tedavisi gören Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti. Şakirin Camii'inde kılınan ikindi namazının ardından Karacaahmet mezarlığına defnedilen Yalnızoğlu'nun cenazesinde son görevini yapmak üzere birçok ünlü isim hazır bulundu.

Son yolculuğuna uğurlanan Hasan Yalnızoğlu'nun cenazesinde 7 yaşındaki minik kızını gören eski dostu Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı.

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Kenan İmirzalıoğlu ise "Hasan ile muhabbetimiz Bestmodel yarı finalinde başlamıştı. İlk o zaman tanışmıştık. Yani 97'nin yazından bahsediyorum. Sonra 97 Türkiye finallerinde biz oda arkadaşıydık. Benim gönlümün birincisi Hasan'dı, onun gönlünün birincisi de bendim. Ben birinci seçildim, o ikinci oldu. İkimiz böyle farklı yollarda yürüdük. Haberleşirdik, görüşürdük. Bu hastalık süreci tabi çok tatsızdı. Ama çok güzel bir insandı, çok iyi bir insandı. Herkesten de aynı şeyleri duyacaksınız, eminim. Çok erken, her ölüm erkendir ama Hasan'ımız çok erken ayrıldı aramızdan. Bundan 9 yıl önce Sertac'ımız ayrılmıştı. Geriye iki kız çocuğu bıraktılar. İnşallah onlar iyi olurlar, iyilerle karşılaşırlar, onların bahtı güzel olsun. Evlatlarına dua ediyorum, her şeyine dua ediyorum" diye konuştu.

Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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Anahtar Kelimeler:
Hasan Yalnızoğlu Kenan İmirzalıoğlu
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