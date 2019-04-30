SPOR

Hasan Yavuz Bakır: Alanyaspor'un acısını paylaşıyoruz

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 30.04.2019 18:29 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, 3 hafta sonra deplasmanda karşılaşacakları Aytemiz Alanyaspor camiasının acısını paylaştıklarını söyledi.

Hasan Yavuz Bakır: Alanyaspor'un acısını paylaşıyoruz

Yaşanan kazanın tüm spor camiasını derin üzüntüye boğduğunu söyleyen Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, “Kayseri deplasman maçı dönüşü Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Josef Sural'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini, 6 oyuncunun da yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrendik. Alanyaspor camiasının, Türk futbolunun başı sağ olsun. Bizde en az Alanyaspor camiası gibi üzüntüyü içimizde yaşadık. Ailesine, sevenlerine, futbolcu arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. 3 hafta sonra bizimde Alanyaspor ile deplasmanda maçımız var. Rakibimizin üzüntüsünü paylaşıyoruz. O maç öncesi neler yapabileceğimizi kulüp olarak değerlendiriyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu da yaşanan bu acının hafifletilmesi adına adımlar atacaktır" dedi.

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