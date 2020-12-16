Hasankeyf nerede, nereye bağlı? Hasankey kalesi ve antik kentinin tarihi nedir?

Ülkemiz pek çok doğal güzelliği köklü bir tarihi dokuyla bir araya getiren eşsiz topraklar üzerinde bulunuyor. Bu doğrultuda Hasankeyf de içerisinde bulunan antik kent ve eserleriyle dikkat çekiyor. Ancak bölgenin 2020 yılında su baskınına uğraması riski, sıklıkla farklı şekillerde gündeme gelmesine neden oluyor. Yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilen bölgenin korunması bu nedenle büyük önem taşıyor. Yazımızın devamını inceleyerek "Hasankeyf nereye bağlı? Hasankeyf kalesi ve antik kentinin tarihi nedir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz. Hasankeyf Nerede? Hasankeyf, ülkemizin 7 coğrafi bölgesinden Güneydoğu Anadolu Bölgesinin sınırları içerisinde yer alıyor. Hasankeyf hangi ilde bulunur sorusuna ise Batman cevabını vermek mümkün. Dicle Nehri tarafından ikiye ayrılan tarihi bölge, bugün Batman'a bağlı bir ilçe statüsünde. 1981 yılında doğal koruma alanı ilan edilen bölge, Ilısu Barajı'na yakın olması sebebiyle zaman zaman su altında kalma tehlikesiyle karşılaşabiliyor. Bölgenin Dicle Nehri üzerinde bulunması, tarihin eski dönemlerinde ticari açıdan son derece önemli bir yer olmasını sağlıyordu. Bu nedenle bölge, geçmişte ticari bir merkez konumundaydı.

Hısnkeyfa kelimesinin dönüşmesiyle oluşan Hasankeyf ismi, Kayahisarı ya da Taş kalesi olarak günümüz Türkçesine tercüme edilebilir. Bu isim ilçeye içerisinde bulunan kalenin yekpare taştan olmasından ötürü verilmiştir. Hasankeyf Kalesi Nerede? Hasankeyf Kalesi, Dicle Nehri'nin hemen kıyısında ve nehirden yaklaşık olarak 200 metre yüksekte yer alıyor. İki kapısı olan kalenin doğudaki kapısına İmam Abdullah, batıdaki kapısına ise Sır kapısı deniyor. Kaleye çıkabilmek için basamaklı merdivenleri tırmanmak gerekiyor. Nitekim kaleden Dicle Nehri kenarına inen biri gizli biri açık merdivenler de bulunuyor ki 200 basamaktan oluşan bu merdivenler günümüze de sağlam bir biçimde kalmış durumda. Aynı zamanda Hasankeyf Kalesi içerisindeki duvarlarda pek çok önemli tarihi kitabe bulunuyor. Hasankeyf Antik Kenti Nerede? Hasankeyf, yerleşimin son derece eski olduğu bir bölgedir. Bölge, bugün Batman'a bağlı bir ilçedir. Hasankeyf antik kenti ya da ören yeri de ilçe içerisindedir. Bu bölge daha çok Hasankeyf mağaraları olarak da bilinen yere verilen isimdir. 4 bin civarında bir sayıya ulaşan Hasankeyf mağaraları, Dicle Nehri ile Hasankeyf Kalesi arasında bulunur.