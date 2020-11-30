Hasanpaşa köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Hasanpaşa köfte tarifi nedir? Hasanpaşa köfte malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Hasanpaşa köfte tarifi...

Türk mutfağının sevilen lezzetleri arasında yer alan Hasanpaşa köfte patates ve kıymanın mükemmel uyumunu yakalayan lezzetli bir tarif olarak biliniyor. Yarışmayı yakından takip edenler bu benzersiz lezzetin tadına bakabilmek için orijinal Hasanpaşa köfte tarifi araştırılmaya başladı. Hasanpaşa köfte nasıl yapılır sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Hasanpaşa köfte tarifi, malzemeleri nelerdir? Nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

HASANPAŞA KÖFTE MALZEMELERİ

250 gr kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 tutam ince kıyılmış maydanoz

1 çay bardağıı bayat ekmek kırıntısı

1 yumurta

Bir tutam tuz

Bir tutamı kimyon

Bir tutam pul biber

Püresi için:

2 tane patates

100 gr.taze kaşar peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı

Bir tutam tuz

Bit tutam muskat

Bir tutam tuz

Sosu için:

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı salça

Bir tutam kekik

1 tatlı kaşığı tereyağ

HASANPAŞA KÖFTE NASIL YAPILIR?

Kıyma derin bir kaba alınır. Üzerine rendelenmiş soğan, ince kıyılmış maydanoz, ekmek kırıntısı , 1 yumurta, tuz, kimyon, pul biber alınır ve güzelce yoğurulur. Püresi için patatesler küp küp doğranır üzerini geçecek kadar su ve tuz eklenip haşlamaya alınır. Yumuşayan patateslerin suyu süzülür. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri, tereyağı ve tuz alınıp güzelce ezilir. Hazırlanan köftelerden parçalar kopartılarak çanak şekli verilir.teflon tavada mühürlenir. Yağlanmış fırın kabına köfteler dizilir. Köftelerin içine önce birer kaşık bezelye koyulur. Hazırlanan patates püresi sıkılır. Önceden ısıtılmış 200 derecede 15 dk pişirilir. Sosu için bir tavaya su, salça ve kekik alınıp ocakta kaynatılır. Fırında pişme süresini tamamlayan köftelere sos eklenir. Sos ile de 5 dakika pişirilir.

