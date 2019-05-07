Hasarlı aracını tamir etme şekli kırdı geçirdi!

Trafik kazaları hayattaki en kötü şeylerden biridir. Büyük travmalara sebep olabilirken ciddi can kayıpları ile de sonuçlanabilir. Eğer şanslıysanız yara almadan atlatırsınız, ancak aracınızda oluşan hasarları tamir ettirmek ise ciddi bir servete mal olabilir. Belki de bu sebepten ötürü bazı insanlar alternatif tamir yöntemlerine yöneliyor. Bu alternatif yöntemler arasında en dikkat çekeni ise insanların yaratıcılıklarını konuşturdukları eğlenceli tamirat yöntemleri. Her ne kadar hasarı ortadan kaldırmıyor olsa da yapılan estetik müdahale ortaya ilginç tasarımlar çıkarıyor.

İşte o ilginç tasarımlar...

1. Aracının yanında oluşan göçüğü bir fosforlu kalemle harita çizerek tamir eden Rus arkadaş.

2. Thor’un çekici isabet edince o kadarcık göçük olması gayet normal.

3. Aduket hamlesinden sonra bunun bir hasar olduğunu söylemek imkansız.

4. Servise gitsen bir sürü para!

5. Kazanın efektini verince insanın gözü göçük falan görmüyor.

6. Kırık bir tamponun içerisinde yeni bir dünya yaratmak.

7. İşte bu kadar basit...

8. Aracın tamponu ninja kaplumbağa gibi ezilmiş.

9. Rengarenk ve basit bir tamirat yöntemi, üstelik maliyeti de düşük.

10. Chuck Norris mi?

11. Dinozorların olduğu yerde bu kadarcık hasarla iyi atlatmışsın.

12. Tamir ettirmek yerine kazayı yapan eşini ifşa etmek?

13. Kaç para bir kutu yara bandı?

14. Tek bantla işi hallediyorsun.

15. Biraz zor olmuş ama Stewie cuk oturmuş.

16. Örgü işinin güzelliğine bakılırsa bu bir kadın işi.

17. Araç göçükleri konusunda Hulk tam bir kurtarıcı.

18. Hasarı tamir ettirmektense sebebini yazmak daha mantıklı olabilir.





