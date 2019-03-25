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Haşlanmış yumurtanın suyunu neden dökmemelisiniz?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.03.2019 09:23 | Son Güncelleme

Haşlanmış yumurtanın suyundan da faydalanacağınızı düşünür müydünüz? Bu faydalarını öğrendikten sonra bir daha o su lavaboya dökülmeyecek!

Haşlanmış yumurtanın suyunu neden dökmemelisiniz?

Yumurtayı haşladıktan sonra döktüğünüz suyun içerisinde yumurtanın kendisinde bulunan kalsiyumdan daha fazla kalsiyum içerdiği söyleniyor. Bu nedenle yumurtayı haşladıktan sonra suyunu tüketmek kemik ağrılarını önlemektedir.

Yumurta haşlarken arda kalan suyun içerisinde yer alan kalsiyum bitkiler içinde oldukça yararlıdır... Bunun için haşladığınız yumurtaların suyunu bir kaba alın ve soğumaya bırakın. Daha sonra çiçeklerinizi ne rutinde suluyorsanız normal su yerine bu suyu verin. Çiçeklerinizin canlandığını ve dış koşullara karşı daha dirençli olduğunu göreceksiniz.

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Haşladıktan sonra arda kalan yumurtanın suyunu soğumaya bırakın. Hafif ılıdığında temiz saçınıza sürün. Sudaki protein saçda çözülür ve daha canlı görünmesini sağlar.

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Tencere, kettle ve çaydanlıklardaki kireci yok etmek için yumurta kabuklarını bu aletlerin içinde kaynatın. Kabukların kireci söküp attığını göreceksiniz.

kireç

Gümüş kolye, küpe, bilezikten tutun da çatal-bıçak takımlarınıza kadar yumurta suyuyla parlatabilirsiniz. Bunun için yumurtanın suyunda güçüşlerinizi kaynatıp kurulamanız yeterlidir!

gümüş


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