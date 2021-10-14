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Hassas süreç atlatılamadı! Bensu Soral ile Hakan Baş boşandı

14.10.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son birkaç aydır evliliklerinde yaşadıkları sorunlarla gündeme gelen Bensu Soral ile Hakan Baş'tan kötü haber geldi. Üç yıl önce dünyaevine giren ünlü ikili, anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

Hassas süreç atlatılamadı! Bensu Soral ile Hakan Baş boşandı

2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral ve Hakan Baş çifti, son günlerde evliliklerindeki krizle gündeme geliyordu. Kısa süre öncesine kadar mutlulukları ile herkesi imrendiren Bensu Soral (30) ile kendisinden sekiz yaş büyük olan Hakan Baş arasında çocuk krizi patlak verdiği iddia edilmişti.

Hakan Baş'ın sosyal medya fenomeni Mina Ceran ile eğlenirken görülmesi üzerine ünlü çiftin ayrılacakları yönünde haberler çıkmıştı.Sonrasında ise Bensu Soral'ın ise eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir binanın çatısında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Bunun ardından çift, ortak bir açıklama paylaşarak çıkan haberleri yalanlamışlardı. İki ismin de sosyal medyada yayınladıkları açıklamada, "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" ifadeleri yer almıştı.

Evliliklerini ayakta tutmak için mücadele eden ikili krizi aşamadı. Gazete Magazin'in haberine göre; muhteşem bir düğünle evlenen çiftin üç yıllık evlilikleri tek celsede bitti. Son olarak 'Cam Tavanlar' adlı dizide başrol oynayan Bensu Soral'ın, boşanmalarına rağmen Baş soyadını sosyal medya hesabından kaldırmadı.


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Anahtar Kelimeler:
Bensu Soral
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