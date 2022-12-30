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  4. Hastalarının yeni yılını kutlamak istemişti! Doktordan hastalarına toplu mesaj skandalı... “Kansersiniz”

Hastalarının yeni yılını kutlamak istemişti! Doktordan hastalarına toplu mesaj skandalı... “Kansersiniz”

30.12.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de özel bir hastanede çalışan ismi açıklanmayan bir doktor hastalarına toplu bir mesaj atarak yeni yıllarını kutlamak istedi. Ancak doktorun dikkatsizliği bir anda ortalığı karıştırdı. Çünkü doktor hastalarına yeni yıl mesajı yerine toplu olarak ‘kansersiniz’ mesajını gönderdi. Mesajı alan hastalar hastaneye koştu.

Hastalarının yeni yılını kutlamak istemişti! Doktordan hastalarına toplu mesaj skandalı... “Kansersiniz”

İngiltere’de özel bir hastanede çalışan doktor hastalarının yeni yılını kutlamak için toplu mesaj göndermeye karar verdi. Ancak doktorun bir anlık dalgınlığı ortalığı karıştırmaya yetti. Doktor yeni yıl mesajı yerine her hastasına, “Teşhis: Metastaz yapmış agresif akciğer kanseri” yazılı bir mesaj attı. Mesajı alan hastalar panik halinde hastaneye koştu.

YANLIŞLIK ORTAYA ÇIKTI

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Hastalara kanser teşhisini belirten mesajın atılmasından yaklaşık 1 saat sonra yeni yıl mesajlarının gönderilmesi doktorun hastasını ortaya çıkarttı. Mesajı alan hastalardan biri “Doktora pek sık gitmiyorum. Benim bilmediğim bir şeyi bildiklerini düşündüm” yorumunu yaptı. Bir başka kişi ise, “Bu hatayı kesinlikle kabul etmiyorum. Söz konusu olan sağlık” yorumunu yaptı.

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Doktor İngiltere

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