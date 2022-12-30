Hastalarının yeni yılını kutlamak istemişti! Doktordan hastalarına toplu mesaj skandalı... “Kansersiniz”

İngiltere’de özel bir hastanede çalışan doktor hastalarının yeni yılını kutlamak için toplu mesaj göndermeye karar verdi. Ancak doktorun bir anlık dalgınlığı ortalığı karıştırmaya yetti. Doktor yeni yıl mesajı yerine her hastasına, “Teşhis: Metastaz yapmış agresif akciğer kanseri” yazılı bir mesaj attı. Mesajı alan hastalar panik halinde hastaneye koştu.

YANLIŞLIK ORTAYA ÇIKTI

Hastalara kanser teşhisini belirten mesajın atılmasından yaklaşık 1 saat sonra yeni yıl mesajlarının gönderilmesi doktorun hastasını ortaya çıkarttı. Mesajı alan hastalardan biri “Doktora pek sık gitmiyorum. Benim bilmediğim bir şeyi bildiklerini düşündüm” yorumunu yaptı. Bir başka kişi ise, “Bu hatayı kesinlikle kabul etmiyorum. Söz konusu olan sağlık” yorumunu yaptı.