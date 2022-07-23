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  4. Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi! Doktor gösterdiğinde kocası ne yapacağını bilemedi

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi! Doktor gösterdiğinde kocası ne yapacağını bilemedi

23.07.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi açıklanmayan çift, doktor muayenesi sırasında hayatlarını değiştirecek bir bilgi edindi. Şiddetli karın ağrısı ve vajinal akıntı şikayetiyle doktora başvuran kadının cinsel organından bir prezervatif çıktı. Uzun yıllar boyunca evliliklerinde prezervatif kullanmadıklarını ifade eden koca, doktorun verdiği bilgi sonrasında aldatıldığını öğrendi.

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi! Doktor gösterdiğinde kocası ne yapacağını bilemedi

İsmi açıklanmayan bir kadın, cinsel organında ağrı ve kramp şikayetiyle Dr. Aminidhan Thekkar’a başvurdu. Eşinin durumunun ciddi olduğunu ve yaklaşık 3 haftadır günlük hayat eylemlerini yapmakta zorlandığını dile getiren koca, doktorun ortaya çıkarttığı gerçekle şoka girdi. Dr Thekkar, "Bu pelvik muayenenin ortasındayken rahim ağzının köşesinde bir prezervatif gördüm. Bunu hastalarıma gösterdiğimde ise şoke edici bir tepkiyle karşılaştım” dedi.

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Kadının cinsel organının üst kısmında sıkışan nesneyi hissetmesinin imkansız olduğunu dile getiren doktor, eskiden kalan bir durum olduğunu da sözlerine ekledi. Ancak koca evlilikleri boyunca hiç korunmadıklarını ifade ederek aldatıldığını anladığını söyledi. Doktorun açıklamasından sonra büyük bir şaşkınlık geçiren koca, “Aldatıldığımı anladım ama beni suçladı” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Aldatma ihanet
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