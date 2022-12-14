24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler! Sahibi isyan etti: ''Seks yuvasına döndü''

Jakkapong, çiftin çamaşırhanesinde iki kez seks yaptığını ve ayrıca dükkanın dışında bir arabada cinsel eylemlerde bulunduğunu ortaya çıkardı. İlk olay 22 Eylül Perşembe gecesi meydana geldi. Jakkapong, bir hizmetçi ve dükkanın yakınında yaşayan bazı üniversite öğrencilerinden şikayetler aldığını söyledi.

KAÇTILAR

Çamaşırhanenin içindeki güvenlik kamerasını kontrol etti ve gerçekten de görüntülerde çiftin beyaz arabasını çamaşırhanenin önüne park ettiği, daha sonra adamın belden aşağısı çıplak şekilde dükkana girdiği ve kadınla çamaşırhanede cinsel ilişkiye girmeye başladıkları görülüyordu. Çift daha sonra bazı üniversite öğrencilerinin rahatsız etmesi üzerine otomobille oradan kaçtı.

TEKRAR GELDİLER

Jakkapong, seks videosunu Nong Chok Polis Karakoluna götürdü, ancak memurlar şikayeti işleme almayı reddetti çünkü mal sahibi onları suçüstü yakalamamıştı. Çift, 20 Ekim Pazar günü saat 02:00'de ikinci kez dükkana döndü. Her zamanki gibi arabalarını dükkanın önüne park edip yine belden aşağısı çıplak olarak içeri girdiler. Kadın bir güvenlik kamerasını fark edip adamı durmaya zorladı.

Bunun üzerine arabalarına geri döndüler ve olay yerinden uzaklaşmadan önce saat 3'e kadar cinsel ilişkiye devam ettiler. Otuz dakika sonra tekar Dr Tiger Laundry'nin önüne geri döndüler ve sabah 5'e kadar tekrar arabalarına bindiler.

SONUNDA İLGİLENDİLER

Nong Chok Polis Karakolu Müfettişi Prasert Sornjam, görüntüler Tayland'daki birkaç haber platformunda viral olduktan sonra nihayet davaya yanıt verdi. Prasert basına, polisin çifti arabanın plakasını kullanarak bulmayı başardığını söyledi. Teslimat işçileri oldukları bildirilen ikilinin suçlarını itiraf ettikleri açıklandı. Çift, utandıkları için medyaya röportaj vermeyi reddetti, ancak Jakkapong'dan özür dilemek istediklerini ve bunu bir daha asla yapmayacaklarını söyledi.

Ayrıca, Ceza Kanunu'nun 388. Maddesine göre, toplum içinde soyunarak ve toplum içinde herhangi bir müstehcen eylemde bulunarak utanç verici bir eylemde bulunmaktan 5.000 baht para cezasına çarptırıldılar.