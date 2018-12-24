Hastalığı ilerledi, eldiveni takıp ringe çıktı

Belçikalı ressam Nancy Vanderstraeten, Avrupa'da birçok ülkeyi gezdikten sonra ziyaret ettiği Türkiye'ye hayran kalıp, eşiyle 40 yıl önce İstanbul'da yaşamaya başladı. Gençliğinde ressamlık ve mobilya tasarımlarıyla geçimini sağlayan Nancy, Türk insanlarına sevgisinden dolayı 'Naciye' adını kullanmaya başladı. 15 yıl önce eşini kaybeden Naciye, dağcılık sporuyla ilgilenen kızının isteğiyle Antalya'ya yerleşti. Geyikbayırı Mahallesi'ndeki evlerinde organik tarım, mobilya dekorasyonu, ahşap boyama, ressamlık yapan Naciye, 5 yıl önce parkinson hastalığına yakalandı. Geçmişte ziyaret ettiği bazı Avrupa ülkeleri ile ABD'de, parkinson hastalarının rehabilitasyon merkezlerinde boksla ilgilendiği aklına gelen Naciye, doktorlarının yönlendirmesiyle spor salonuna kayıt olmaya karar verdi.

ELDİVENLERİYLE RİNGDE YUMRUK ATIYOR



Çok sayıda ilaç kullanan, yürümekte zorlanan ve titreme sorunundan dolayı gündelik yaşam kalitesinin azalmasından rahatsızlık hisseden Naciye, doktorlarına da danışarak, 5 ay önce antrenör Emin Gürhan ile boksa başladı. Haftanın üç günü kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki evinden çıkarak halk otobüsüyle yaklaşık 1 saat süren yolculuğun ardından spor salonuna giden Naciye, boks eldivenlerini giyip, 1.5 saat ringde antrenman yapmaya başladı. Fizik tedavi ile boks antrenmanlarını uyumlu hale getiren Naciye, spor yaptığı 5 aylık dönemde daha hızlı ve dik yürümeye, yüksek basamaklardan inmeye başlarken, titreme sorununu en aza indirmeyi başardı.