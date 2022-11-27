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Hastalığıyla gündemde olan Armağan Çağlayan'dan duygusal sözler: Kenan Işık'tan...

27.11.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde akciğer kanseri olduğunu açıklayan Armağan Çağlayan İzmir'deki sahnesinde duygusal bir konuşma yaptı. "Bir tek şeyden korkuyorum. Acı çekmek istemiyorum" diyen Armağan Çağlayan Kenan Işık'tan Gülben Ergen'e ünlü isimlerin bazılarını anarak onlardan öğrendiklerini açıkladı.

Akciğer kanseri olduğunu duyuran Armağan Çağlayan duygusal konuşmasıyla gündeme geldi. Hastalığıyla ilgili "Bir tek şeyden korkuyorum. Acı çekmek istemiyorum" diyen Çağlayan İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda hayatına dokunan ünlü isimleri açıkladı.

Armağan Çağlayan konuşmasında şunları söyledi:

Armağan Çağlayan gözyaşlarını tutamadı! "Acı çekmek istemiyorum" Armağan Çağlayan gözyaşlarını tutamadı! "Acı çekmek istemiyorum"

HÜLYA AVŞAR, BÜLENT ERSOY...

”Kenan Işık’tan iş ahlakını öğrendim. Gülben Ergen’den işime çok iyi hazırlanmayı öğrendim. Hülya Avşar’dan kuralları baştan koymayı öğrendim. Ben, star gibi davranmayı Bülent Ersoy’dan öğrendim. Ben, kendim gibi olmayı Yıldız Tilbe’den öğrendim."

Armağan Çağlayan, en sona ise, 2 sene önce hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu’nu koydu ve şunları söyledi: "Seyfi bey Benim hayatımın dönüm noktasıdır."

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