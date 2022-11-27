Hastalığıyla gündemde olan Armağan Çağlayan'dan duygusal sözler: Kenan Işık'tan...

Akciğer kanseri olduğunu duyuran Armağan Çağlayan duygusal konuşmasıyla gündeme geldi. Hastalığıyla ilgili "Bir tek şeyden korkuyorum. Acı çekmek istemiyorum" diyen Çağlayan İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda hayatına dokunan ünlü isimleri açıkladı.

Armağan Çağlayan konuşmasında şunları söyledi:

HÜLYA AVŞAR, BÜLENT ERSOY...

”Kenan Işık’tan iş ahlakını öğrendim. Gülben Ergen’den işime çok iyi hazırlanmayı öğrendim. Hülya Avşar’dan kuralları baştan koymayı öğrendim. Ben, star gibi davranmayı Bülent Ersoy’dan öğrendim. Ben, kendim gibi olmayı Yıldız Tilbe’den öğrendim."

Armağan Çağlayan, en sona ise, 2 sene önce hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu’nu koydu ve şunları söyledi: "Seyfi bey Benim hayatımın dönüm noktasıdır."

